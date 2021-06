¿Cómo salimos de esta crisis?

En medio de la incertidumbre que plantea la actual crisis social y política, -que considero no es otra cosa que una nueva manifestación del conflicto social y político que pre-existe en el país desde hace muchísimos años, como en su momento lo fue el conflicto armado que hoy amenaza con revivir y que algunos aún se niegan a reconocer- es urgente encontrar una salida.

Esa salida parte necesaria y primeramente de que el gobierno nacional garantice la protesta social y los derechos humanos permitiendo la vigilancia internacional.

Lo segundo es forzoso: identificar y reconocer que en Colombia existe un conflicto social.

Si insistimos en negar la existencia del conflicto social, reduciendo su solución a la represión y el restablecimiento del orden público, para proteger a los “buenos” de los “malos”, no lograremos resolver esta crisis pacíficamente.

Este es quizá el punto más difícil, pues el gobierno sigue creyendo e intentando hacernos creer a todos que no hay conflicto social; que no hay razones para que exista; y que el paro, los bloqueos y las manifestaciones populares no son sino un intento de Petro, Maduro y la subversión por conquistar el poder mediante la mal llamada “revolución molecular disipada”, el invento semántico de un charlatán chileno -defensor de Pinochet, de escuela militar- para justificar la represión estatal de cualquier expresión de inconformismo social.

Un tercer paso es reconocer que ese conflicto social no tiene otra salida más que el diálogo nacional directo entre los actores de poder –políticos, gremios, sector financiero, etc..- y los manifestantes –Sindicatos, estudiantes, minorías, desempleados, etc...- sobre temas puntuales –salud, educación, régimen de pensiones, intermediación financiera, impuestos, etc... - que logre concretar reformas inmediatas sobre esos temas, sin que eso implique el cambio del modelo económico.

Como mediadores y garantes podrían ser invitados personajes como Pepe Mujica, Bill Clinton o Barak Obama.

Si logramos como sociedad despojarnos de los odios y miedos que nos han creado artificialmente, llenarnos de empatía, ponernos en el lugar de los manifestantes, del empresario, del comerciante; rechazar la violencia provenga de donde provenga; reconocer la existencia del conflicto social y la ineludible necesidad del diálogo nacional, habremos dado un gran paso hacia la salida de esta crisis.

¡Lo otro, es seguir odiándonos!