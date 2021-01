¡Dejen la joda!

Fuertes críticas le llovieron al alcalde Don Juan Carlos por irse de vacaciones en pleno rebrote de la pandemia; no sin antes haber proyectado y expedido los decretos con los que nos impuso el toque de queda, el pico y cédula y la ley seca en la ciudad con los que nos encerró a todos como semovientes y se fue de vacaciones.

Nadie discute que el alcalde como todo servidor público tenga derecho al libre disfrute de sus vacaciones, lo que sí es cuestionable y mucho, es que se las tome precisamente cuando la ciudad requiere de su presencia y liderazgo para atender la nueva emergencia sanitaria. Es un tema de oportunidad, de tacto político, de consideración y compromiso con la ciudad y con las importantes responsabilidades de su cargo.

Pero contrario a lo que muchos opinan al respecto, pienso que no existe razón para formular ese cuestionamiento por una razón fáctica elemental: que el alcalde esté o no en su despacho no cambia en nada el despelote y la confusión que reina en el palacio municipal y en la ciudad.

Era, por decir lo menos, inconveniente e inoportuno dejar la ciudad justo cuando se hacen necesarias decisiones para afrontar el rebrote del virus, la reactivación económica y el turismo en el puente de reyes y existiendo mucha confusión tanto sobre las medidas adoptadas como sobre la liquidación y cobro del impuesto predial.

A sus ya conocidas dificultades para resolver problemas concretos y comunicar, se suman ahora las de actuar sin tener en cuenta las circunstancias, las prioridades; la oportunidad, que valga decirlo, es un principio que debe orientar la función pública.

Entonces, y por razones prácticas, sugiero que dejemos a Don Juan Carlos disfrutar tranquilo sus vacaciones, es más; que si puede las pida acumuladas por lo que le resta de periodo, pues su falta de presencia y liderazgo es tal, que en últimas, si está o no está da igual, ya que eso poco o nada modifica la situación actual de la ciudad en donde hasta ahora reinan el caos y la confusión.