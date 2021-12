El olor de la nostalgia

Desde el año 2008 se prohibió en Bucaramanga la quema de pólvora. Pese a ello el pasado 24 de diciembre vimos y escuchamos en “La bonita” el estrepitoso estallido de los “voladores”, las “pañoletas”, los “totes”, los “truenos”, los “sonajeros”, las “martinicas”, y el colorido juego de luces de las “bengalas”, los “volcanes” y las “mariposas”. Sé sus nombres porque de niño y adolescente quemé de todo eso, excepto los estruendosos voladores. Nunca me gustaron.

El olor a pólvora me recuerda las navidades de mi mocedad, me gusta; me devuelve por un momento a esa hermosa edad de la inocencia en que la cómoda ignorancia de las cosas nos hace a los humanos vulnerables; y al mismo tiempo muy felices.

Es curioso cómo basta un olor para transportarnos en el tiempo y revivir intensamente un momento, una sensación. En mi caso, asocio ese olor a la felicidad de mis navidades infantiles, luego imagino que para muchos otros ese mismo olor rememora tragedia y dolor. Los disparos y las bombas también huelen a pólvora, es decir a muerte; como el olor de la sangre humana borboteante y tibia que alguna vez percibí a las afueras de la UIS en mi época de estudiante, cuando antes de entrar a un parcial y ante la renuencia de varios espectadores tuve que ayudar a subir a un taxi a un hombre al que un sicario le había disparado momentos antes, primero en la cabeza y luego a quemarropa en el cuello, a la vista de todos. Luego supe que aquél hombre murió, que era maestro y sindicalista.

Escribió Ortega y Gasset en su obra “Meditaciones del Quijote”: “Yo soy yo y mi circunstancia”, de manera que “Uno, es uno y sus circunstancias”, lo que en mí rememora felicidad en otro puede revivir dolor y tragedia.

Por eso en este fin de año quiero en primer lugar pedir disculpas a todos aquellos a los que pude haber ofendido con mis opiniones en este espacio, en ocasiones expresado sin más fundamento que mi sola razón, mi percepción, mi intuición, mis circunstancias; en particular a aquellos de mis amigos que me quisieron fusilar por defender a la “primera línea” o por defender el derecho de los que no se quieren vacunar, siempre lo hice de buena fe, con lealtad hacia mí mismo.

Por último invitarlos a la tolerancia con la opinión diferente, a ponerse en el lugar del otro; porque como ocurre con el olor a pólvora, cada uno percibe, piensa y juzga diferente una misma situación dependiendo de sus circunstancias. ¡Un muy feliz año para todos!