El rifirrafe

En el reciente enfrentamiento entre el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander, propiciado por la denuncia penal que hizo el primero para que se investigaran presuntas irregularidades en el proceso de licitación del contrato para la construcción de la doble calzada La Virgen- La Cemento, que adelanta el Idesan, salieron a flote dos temas de ciudad que introdujo al debate el Gobernador Aguilar como réplica a la denuncia del Alcalde.

Aunque lo uno no tenía que ver con lo otro, pues los temas traídos por el gobernador no tienen nada que ver con el objeto de la denuncia del alcalde, lo cierto es que su estrategia distractora puso sobre la mesa dos puntos sensibles para la ciudad: 1. La supuesta privatización de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y 2. La implementación de fotomultas en la ciudad, dos asuntos tan álgidos como impopulares, pues el primero toca intereses políticos (burocráticos) de la clase política, y el segundo toca el sensible bolsillo de los infractores.

Aguilar acusó a Cárdenas de querer privatizar la Dirección de Tránsito e implementar las fotomultas, información que fue desmentida inmediatamente por el alcalde en sus redes sociales, lo cual hizo que el debate sobre la denuncia se diluyera y no se dieran las explicaciones sobre, por ejemplo, la supuesta suplantación de tres miembros de un comité técnico que el Invías, por directrices del Gobierno Nacional, casi que le exigió al gobernador conformar para la evaluación de las propuestas a fin de darle mayor transparencia al controvertido proceso.

Finalmente el mismo Invías terminó cuestionando enérgicamente la forma como la gobernación y el Idesan vienen manejando la licitación, dándole, si bien no del todo la razón a Cárdenas, sí pie y fundamento suficiente a su denuncia, la que, todo parece indicar, tendrá consecuencias penales y políticas en el corto plazo para el gobierno de Aguilar, tal y como parecen advertirlo los recientes anuncios del Fiscal General.

Es así como el fallido – y en mi sentir, saludable- debate público, protagonizado por el alcalde y el gobernador, revivió la polémica sobre esos dos puntos, tan urgentes como necesarios para la ciudad, que pienso es hora de abordar sin temores, pero también sin el populismo oportunista de defender lo urgente para ocultar y aplazar lo importante, para con esa estrategia desviar el tema del debate público, evitando así tener que dar explicaciones. Por virtud de esa vieja y conocida táctica argumentativa, muy utilizada por el político más señalado del país, el debate entre alcalde y gobernador, que pintaba bueno, no pasó de ser más que ¡un rifirrafe... “en calzoncillos”!