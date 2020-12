La primera vez que leí la palabra “iniquidad” fue en la biblia. El término significa según la real academia: injusticia o gran maldad en el modo de obrar.

Dice el antiguo libro que Dios castigaba la iniquidad de los hombres con guerras, hambruna y plagas.

Recordé esa palabra porque no encontré una más apropiada para referirme a lo que acaba de hacer el congreso de la república al aprobar subirse sus propios sueldos en casi dos millones de pesos mensuales más (5,12%) además de otras gabelas extras, mientras el gobierno aprobó un incremento del salario mínimo de los trabajadores para 2021 de treinta mil pesos.

Mientras los 34 millones de pesos de salario de un congresista quedan casi libres pues el estado les paga casi todo, los trabajadores colombianos quedaran sometidos a la reducción ostensible del poder adquisitivo de su salario por cuenta de los incrementos de arriendos, mercado y servicios públicos.

¿Cómo esperamos que haya seguridad y paz en un país con decisiones tan inicuas?

Por alguna extraña razón, ese pequeño grupo de pirañas sociales, los creadores del discurso tecnócrata del manejo “responsable” de la economía han convencido al resto de peces en el acuario que eso está bien. Que una economía saludable y responsable funciona así. Que existe un orden natural según el cual los peces gordos deben comer más y los pequeños morir de hambre.

Pero además nos han hecho creer que levantar la voz para reclamar esas injusticias es de castrochavistas, mamertos, izquierdosos y ñeros.

Pues pienso que no es así. Oponerse a la iniquidad no me hace “ñero”, ni izquierdoso, ni mamerto, es una cuestión de sentido común, de justicia. Ni a ustedes tampoco. No se coman ese cuento.

Todo esto ocurre porque lo permitimos. Porque nos quedamos callados ante la iniquidad. Porque solo salimos a protestar llenos de rabia y dolor cuando las pirañas matan al pececito rebelde que querido y respaldado por la mayoría amenazaba con cambiar las cosas, no para que todos comieran igual, sino para que todos comieran.

No puede haber paz con iniquidad.