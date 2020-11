Doña Pepa tiene 80 años. Es beneficiaria de la pensión de su difunto esposo y cada mes le descuentan de su mesada los aportes a salud.

Hace poco le diagnosticaron un tumor que ya le hizo perder la visión de su ojo derecho y amenaza con dejarla totalmente ciega.

Sus hijos se reparten la responsabilidad de programarle sus citas médicas, llevarla a consulta y reclamarle sus medicamentos, pero desde que empezaron a utilizar el sistema de salud su vida se convirtió en un calvario.

Su oftalmólogo asiste solo dos veces por semana al consultorio y atiende únicamente a cinco personas lo que hace que a pesar de la inminente amenaza de perder su visión le programen sus citas cada tres meses.

Reclamarle las gotas que le recetaron requiere de largas filas para pre-autorización, autorización y entrega, que extrañamente, siempre quedan mal elaboradas por los encargados, con errores inexplicables, haciendo que deba repetir el proceso con el consecuente desgaste en tiempo y dinero que eso implica.

Luego de repetir el interminable y dispendioso proceso una vez en la farmacia se han negado a entregarle sus gotas por no llevar una cava con hielo para refrigerarlas. Entre tanto sus médicos tratantes la mantienen en un “carrusel de exámenes” (según otros médicos, innecesarios) que enriquecen a las empresas que los hacen.

Entre tanto el tumor avanza rápidamente, mientras el tramposo, paquidérmico y avaro sistema de salud enriquece a unos cuantos mercenarios de la salud a los que Hipócrates colgaría sin vacilar.

¿Será casual tanta traba y enredo? ¿Será casual que tanto el sistema de salud como las empresas de servicios públicos y las de telefonía celular no tengan habilitados canales virtuales para hacer todos estos trámites menos engorrosos y ágiles ni siquiera en plena pandemia? ¿Será casual que con todo el dinero que ganan solo tengan habilitados los sistemas virtuales para pagos y compras pero no para quejas y reclamos? Pienso que no. Pura y simple mala fe.

¿Hasta cuándo permitiremos que nos sigan atropellando? ¡Ni que fuera beneficencia, cobran por eso! ¡Sencillamente tramposos!