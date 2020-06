A propósito de la pandemia, muchos han comenzado a hablar de la “nueva normalidad”, del “nada volverá a ser como antes” de ¿cómo serán nuestras vidas cuando todo esto pase? ...

La verdad pienso que no mucho cambiará. Para bien. –digo-

Quizá tengamos un poco más de miedo, ese que siempre hemos tenido y que tantos errores nos ha hecho cometer, desde ser desconfiados, intolerantes y violentos con nuestros semejantes al tiempo que pusilánimes y sumisos con nuestros verdugos.

El miedo es nuestra reacción ante una amenaza real o aparente y es producto de una sola cosa: la ignorancia.

Tememos lo que desconocemos, lo que no logramos explicar o entender, lo diferente, es por esa razón que solemos atacar con violencia todo lo que no logramos comprender o explicar, lo que no piensa o se parece a nosotros, pero sobre todo tememos todo aquello que amenace cambiar nuestras ideas, nuestro entorno, lo que creemos que es correcto porque nos lo enseñaron o heredaron.

De ahí que existan el racismo, la xenofobia, la homofobia, los fanatismos religiosos y políticos que ahora llamamos “polarización”. La polarización es un fenómeno de miedo colectivo.

La ignorancia es madre del miedo y abuela de la violencia.

El miedo es también un instrumento de manipulación y dominación. Un estado de oscuridad.

Cuando todo esto pase es probable que el balance indique que fue mayor el daño provocado por el miedo que por el virus.

Me preocupan las consecuencias psicológicas y cognitivas de esta pandemia en nuestros niños y adolescentes, me preocupa que se conviertan en la generación del miedo: “los pandemials”.

Ahora que el miedo puede ser aprovechado por personas inescrupulosas para mentir, engañar y manipular más a las personas (alienación) es muy importante explicarles a nuestros niños y niñas que no hay nada que temer, que el enemigo es la ignorancia, que los más grandes motores de la humanidad son la fe, la esperanza y el amor, que el miedo siempre será derrotado por la fuerza avasalladora de la luz del conocimiento puro y absoluto.