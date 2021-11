¡No somos vacas!

Muchas personas por diversas razones no quieren vacunarse contra el Covid-19. Aducen razones de carácter religioso, científicas, filosóficas (objeción de conciencia), conspirativas (el chip) y una muy peculiar e insólita: la intuición. Sí, el instinto de supervivencia, ese instinto animal que durante millones de años sin tener ningún fundamento racional o científico alguno le ha permitido a muchas especies, entre ellas a la nuestra, sobrevivir a toda clase de amenazas, peligros y ... engaños. ¿Qué puedo hacer si no quiero vacunarme ni quiero que vacunen a mis hijos menores? -Me preguntan muchos - La acción pertinente es la tutela, pues imponer la obligación de vacunarnos a todos por decreto como lo pretende Duque podría vulnerar derechos fundamentales de las personas, tales como la igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, y la dignidad humana, que aunque ciertamente no son absolutos - por estar condicionados por el interés general- muy a pesar de la “dictadura de las mayorías” aún siguen siendo inviolables. Respeto a quienes han decidido vacunarse, pero pienso que debemos dar el mismo trato a quienes no desean hacerlo sin tildarlos de ignorantes ni fanáticos religiosos. Ni los colombianos somos vacas ni enfrentamos la fiebre aftosa para que nos vacunen por decreto. “Que la vacuna evita el contagio y que vacunarnos disminuirá el número de contagiados” Falso. Aun los ya vacunados pueden contraer y transmitir el virus. La vacuna no evita el contagio en un 100%, sino la muerte por la enfermedad. Evitan el contagio las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. Si la vacuna no evita el contagio y la motivación del decreto es evitar más contagios, ¿Qué sentido tiene obligar a todos a vacunarse? “Que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás” Es cierto, pero no aplica para el caso concreto. No existe el “derecho a no contagiarse”, tampoco el derecho a “obligar a los demás a que se vacunen”, menos aun cuando vacunarse no evita el contagio. Lo que sí existe es el derecho personalísimo e inviolable de toda persona a oponerse a un procedimiento clínico invasivo de su cuerpo por cualquier razón: sea religiosa, filosófica, científica, de conciencia o simple intuición, sin que pueda ser discriminada por ello. También existe el derecho a morir dignamente.

Que la obligatoriedad de la vacuna es por razón de salubridad pública. Falso. Atiende a razones económicas, por el costo que para nuestro precario y corrupto sistema de salud implica la atención de los enfermos.