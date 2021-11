Rodolfo y los políticos

Cuando el diablo -personificado por Al Pacino- le preguntó al abogado -interpretado por Keanu Reeves- en la película “El abogado del diablo”, sobre cuál era el secreto de su éxito en la política y los negocios, este le respondió contundentemente: “que no te vean venir”.

Eso es precisamente lo que creo que está pasando con Rodolfo Hernández, no lo están viendo venir.

Hoy quiero dejarlo escrito por segunda vez, -ya lo había hecho hace más de dos años- esta vez lo escribiré entre comillas: “Rodolfo Hernández puede ser presidente”.

Su discurso simple y efectista, populista si se quiere, -en un país de hipocresías y carnavales en el que decir verdades es insultar o ser populista- logra lo que ninguno de los otros candidatos: hacer que la gente se identifique con él, pero además consigue otra cosa: sacar de quicio a sus rivales, que no encuentran como enfrentarlo, es una figura amorfa, difícil de enfrentar, desconcertante, políticamente distinto a todos y eso les gusta a los electores.

Una nueva versión de la rabia popular encarnada en un hombre, esta vez ya no contra las Farc sino contra algo peor: los políticos tradicionales, los mismos a quienes buena parte de los colombianos culpan de todos los males de este país; y todos sus rivales lo son.

Pero además es el candidato diferente, el distinto, el que no se parece a ninguno de los demás, el que no está encasillado ni en la derecha ni en la izquierda, que no es Petrista ni Uribista, pero al que muchos desde esos dos sectores le votarían con gusto hastiados de la dichosa “polarización”.

Rodolfo es lo que en el fútbol se denomina un canchero, una rareza política de esas que con sus gambetas enloquece a las defensas contrarias, haciéndose odiar de unos y amar de otros, pero que nunca pasa desapercibido, hace goles, es un ganador, un hombre de negocios, un triunfador, así lo demuestran su éxito económico en el sector privado y el electoral en la política, es en mi sentir el producto electoral perfecto -ojo con lo que escribo, no la mejor propuesta, pero sí el mejor candidato - para obtener la victoria en una coyuntura política como la actual.

Se niegan a verlo venir, aún lo miran por encima del hombro, no forma parte de la élite bogotana ni de la rosca paisa, pero los tiene locos y creo que les puede ganar a todos, ya hizo lo mismo por aquí alguna vez y ganó.