Un grito de auxilio

Con indignación recibí la denuncia de una madre bumanguesa cabeza de familia, de estrato cuatro, a la que le suspendieron el servicio de gas natural por falta de pago. Simultáneamente Vanguardia denuncia sobre aumento en el cobro de los servicios públicos en el área metropolitana.

La situación de esta mujer debe ser la de muchas familias a las que el aislamiento preventivo les ha mermado o reducido a cero sus ingresos.

Mientras el gobierno se limita a encerrarnos a todos, salvar empresas so pretexto de preservar empleos, proveer algunos mercados a los más pobres , alistar UCIS en los centros hospitalarios, supongo que esperanzados en que el ingenio santandereano inventó camas hospitalarias que sirven como ataúdes, en las casas de la clase media la cruda realidad es otra: el dilema sobre qué pagar con los menguados recursos que se tienen, si es que se tienen: si el arriendo, la cuota de la hipoteca, los servicios públicos o el mercado.

La clase media que es casi el 40% de la población según el DANE y que es la que mueve la economía está hoy “en el peor de los mundos”: sin posibilidad de auxilio estatal y sin dinero.

No tiene acceso a los auxilios estatales porque no es “técnicamente pobre” y tampoco es rica para sobrellevar la pandemia con holgura. Ni los propietarios rentistas se salvan de la recesión económica. No les están pagando la renta.

Por eso la estrategia implementada hasta ahora podría ser equivocada. Hay que poner dinero en los bolsillos de la clase media ¿Cómo? Moviendo todos los recursos estatales que están en los bancos privados a un banco estatal que preste con facilidad; reactivando la productividad con un enfoque diferencial: población productiva a laborar, niños y ancianos en casa, endureciendo los protocolos de bioseguridad y poniendo en cintura a los bancos y las empresas de servicios públicos, sin duda los sectores más insolidarios durante esta crisis.

Mientras el gobierno nacional ayuda a los ricos y los locales a los más pobres a la clase media nadie la ayuda.