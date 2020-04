¡Yo acuso!

Preguntado Arturo Calle -el multimillonario y exitoso empresario colombiano fabricante de ropa- sobre qué consejo le daría a quienes quieran salir de la pobreza, este respondió categóricamente:

-No le deban plata a los bancos-.

¿Pero por qué Arturo Calle fue tan categórico en su respuesta? ¿Podrían ser los banqueros colombianos responsables de la pobreza en Colombia?

Aunque se supone que el sistema financiero debe ser uno de los ejes principales de crecimiento de la economía de los países, nuestra banca no es precisamente un modelo de eso, por el contrario, pareciera ser el principal obstáculo para el desarrollo económico del país y la disminución de la pobreza.

“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía el historiador británico John Acton.

Un país en el que un solo banquero concentra el 80% del sector financiero es un país que no tiene sistema financiero... ¡está en manos de un banquero!

Lo escribo porque un solo hombre en Colombia es quien maneja casi todos los recursos públicos incluidos los fondos privados de pensiones, es contratista, financiador y asegurador de los multimillonarios, corruptos y fallidos contratos de infraestructura del país, quien financia las campañas electorales de presidente y muchos congresistas, e influye en la elección de fiscal general, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes, quien manda a hacer leyes a conveniencia de sus negocios privados, quien es dueño de los principales periódicos, revistas, emisoras y canales de televisión.

Nos han hecho creer que los políticos son la raíz de todos nuestros males como país, pero es probable que eso no sea del todo cierto, estos no son sino pequeñas piezas dentro de una gran máquina de corrupción e iniquidad diseñada y manejada por un solo hombre que logró con su dinero lo que no pudo Pablo Escobar con su violencia: arrodillar el Estado a sus pies.

Por estas razones es muy probable que el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo sea la causa primaria y efectiva de la corrupción y la pobreza de Colombia.

La razón es muy simple: “El poder absoluto corrompe absolutamente”.