La Corte Constitucional, en sentencia C-030 de 2023, declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, que había otorgado facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, para “sancionar con destitución, suspensión e inhabilidad a los servidores públicos de elección popular”, bajo el entendido que esa decisión solo le corresponde tomarla a un Juez de lo Contencioso Administrativo. Y para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, el sancionado, de manera autónoma e inmediata, tendrá derecho al recurso de revisión, que definirá su legalidad.

Ella es respuesta a la demanda instaurada contra partes de esa ley, con fundamento en la Sentencia emitida, en el 2020, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como “Petro Urrego vs Colombia”, que había ordenado al Estado Colombiano adecuar el ordenamiento jurídico interno en protección del debido proceso señalado en el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por cuanto su destitución fue emitida por la Procuraduría como autoridad administrativa, contrariando el artículo 23.2 de la convención que indica que ese tipo de sanción solo puede ser proferida por “juez competente, en proceso penal”.

La Corte sostuvo que, si bien los tratados internacionales de derechos humanos tienen prevalencia en el orden interno por disposición constitucional, cuyo contenido se incorpora mediante el mecanismo del bloque de constitucionalidad, ello no significa, que tengan un rango “supraconstitucional” y su contenido subordine a la Constitución, porque resultaría incompatible con ella misma.

La sentencia resuelve, temporalmente, el interés perseguido por los elegidos, de trasplantar esa decisión automáticamente e imponer en el orden interno la literalidad del citado artículo, desconociendo: (i) que Colombia, como Guatemala, República Dominicana y Uruguay tienen “duplicidad de jurisdicciones”, y el resto de países Latinoamericanos un “sistema judicial unificado”, en el que, el mismo juez conoce casos de: penal, administrativo, laboral comercial, etc.; (ii) que la Corte Interamericana no prohibe a los Estados partes que sus ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular y (iii) que sus decisiones tienen un carácter complementario del Derecho Internacional Humanitario pero no están por encima de la Constitución.

A buena hora se toma esa decisión, que acaba con la incertidumbre que despertaba el hecho que los elegidos popularmente quedaran sin control, lo cual incrementaría la corrupcion que invade al país y que lo hace perder legitimidad democratica.