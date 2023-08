Las marchas contra Petro

Alguien podría preguntar: ¿serán las marchas el mecanismo idóneo para ejercer oposición a las políticas y acciones del gobierno y acabar su mandato? En Colombia rige un sistema presidencialista, cuyo presidente, elegido popularmente por cuatro años, concentra las competencias ejecutivas al ser: Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Él no es responsable ante el Congreso, pero no lo puede disolver como sucede en Ecuador y en Perú; los ministros no provienen del mismo, como ocurre en el sistema parlamentario, cuyo predominio hace que respondan ante él y porque esos funcionarios son miembros del parlamento, dirigentes del partido mayoritario o de los partidos de coalición.

Petro ganó las elecciones, pero no obtuvo las mayorías en el Congreso, circunstancia que al electorado vencido le permitió deducir que los partidos perdedores iban a ejercer el derecho a la oposición por medio de propuestas alternativas a las políticas sociales triunfadoras; a debatir, disentir, fiscalizar y ejercer control político para vigilar las acciones políticas y administrativas del gobierno, actitud esencial en una democracia participativa.

Pero la omisión de ese derecho, junto con la declaratoria, de tres de ellos, de ser partidos de gobierno, por el afán de puestos y contratos, única manera de demostrar poder, así al pueblo raso no le haya llegado ninguno de esos beneficios, causó la desconfianza del electorado que hoy prefieren lanzarse a cargos de elección por movimientos significativos de ciudadanos.

Entienden los marchistas que los Congresistas han demostrado incapacidad para ejercer el control político al ejecutivo, sobre todo en su deseo de arrasar con lo bueno que existe; razón que los motiva, como actores sociales y en ejercicio del derecho de participación ciudadana, a salir a las calles, a pedir la renuncia del presidente. No obstante, si las marchas violentas no fueron idóneas para tumbar a Duque, las de hoy serán ineficaces contra Petro. Como lo es pedir su enjuiciamiento político, a sabiendas del fuero constitucional que él tiene; que la decisión le corresponde a un Congreso con unos partidos debilitados y sin credibilidad y a la ausencia de pruebas convincentes.

Frente a esas evidencias, la inseguridad y el abandono del gobierno central, las elecciones regionales marcarán la ruta de las presidenciales. De ahí su importancia y la necesidad de que los candidatos seriamente propongan políticas claras, realizables, sustentables presupuestalmente y no meras ilusiones captadoras de votos que tanto daño le hacen al sistema democrático.