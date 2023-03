Hace más de cinco lustros que inicié mis estudios de medicina en la Universidad Nacional, allí confronté ideas, aprendí a dudar, conocí múltiples disciplinas y experimenté de forma variada el aprendizaje. Quise estudiar el arte de curar pero luego aprendí que “curamos rara vez” pero “debemos consolar siempre”. Con el paso de los años comprendí que lo valioso de la medicina es ejercitar el arte de cuidar a los demás, en concordancia con el principio ético de primero que todo, no hacer daño.

En la facultad me instruyeron en el funcionamiento del cuerpo humano y en la lógica de las fallas de los órganos de las cuales se derivaban las lógicas del tratamiento, pero luego surgió la medicina basada en la evidencia científica sustentada en los estudios clínicos que poco a poco fueron cayendo en el terreno de la manipulación, aunque hoy son la fuerza del conocimiento médico. Entretanto, he sido testigo del surgimiento de la inteligencia artificial, término acuñado por McCarthy en 1956 sobre los planteamientos del matemático Turing, que ha permitido crear sofisticados asistentes de decisión clínica basados en una información enorme que solo es computable por máquinas que superan en trillones de veces nuestra capacidad cerebral para dichas tareas. Al mismo tiempo, he podido ver, admirar y frustrarme con desarrollos tecnológicos que han permitido agudizar la capacidad de diagnosticar y de tratar enfermedades, pero hay que decirlo, en muchos casos, infligir daño. He participado de los avances en el manejo de algunas enfermedades, al tiempo que he visto el fracaso en el manejo de la salud.

La medicina solo se debe ejercer desde la vocación del cuidado, con habilidades comunicativas y de empatía bien cultivadas, con competencias digitales, no como usuarios de la tecnología (técnicos), sino como profesionales que saben instruir a las máquinas operadas por inteligencia artificial para tratar con seres humanos. Doy gracias a la vida por haberme permitido ejercer la actividad de cirujano del corazón y de trasplantes, pero ha llegado la hora del retiro, para dedicarme a la mera actividad intelectual recomendada por Aristóteles y acercarnos a la felicidad. Espero encontrarme a muchos en tal propósito.