Como avestruz buscando un libro

Doloroso ver como de manera artera se desdibujan las instituciones en las cuales uno quiere creer, respetar y sentir que protegen los intereses de todos. Se perciben en la actualidad como instrumentos de burocracia, persecución política, absoluciones o archivos amañados, al servicio de un régimen que se aleja de los principios democráticos, sembrando en un gran número de ciudadanos indignación y desconcierto. Me imagino que eso también está perversamente calculado. Confieso que al menos por unos días he querido alejarme de las nuevas que trae este gobierno nauseabundo, intentando encontrar un libro en el cual sumergirme con el propósito de encontrar visiones de futuro que me ilustraran, y además inocularan esperanza. En esa búsqueda me topé con uno recién editado en MIT del autor Christopher E. Mason titulado “The next 500 years-Engineering life to reach new worlds”. El autor es un biólogo computacional y genetista, pionero en la medicina aeroespacial e investigador principal o coinvestigador de siete misiones y proyectos de la NASA, además de estar vinculado a universidades y centros médicos de primera línea en Estados Unidos.

Me voy a referir solo al aspecto ético de la propuesta de Mason, quien sostiene que, para evitar la extinción, no basta mitigar los fenómenos que la provocan en este planeta, sino que es necesario rediseñar la biología para tolerar los cambios venideros en la Tierra, pero también, rediseñar nuestro ADN para hacer posible viajar a otros planetas, incluso fuera de nuestro sistema solar. Mason parte del concepto de la “Deontogénica” como una nueva ética que se fundamenta en dos supuestos: Somos la única especie consciente de la extinción y nuestra existencia es esencial para otras especies. En consecuencia, “cualquier acto consciente que preserve la existencia de las moléculas de la vida a través del tiempo, es ético”. ¡Cualquier cosa que no lo haga, es antiético! El debate se abre entonces entre la ética utilitarista, el imperativo categórico de Kant y la necesidad de intervenir los genes para garantizar nuestra existencia y la de otras especies, en este y otros muchos planetas más. Mira alrededor, si ve, piensa alrededor, nos recomienda Mason.