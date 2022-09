Crecimiento y agonía

El crecimiento económico es el fetiche detrás de la religión que impuso su credo en el siglo pasado y en cuyo nombre fueron perdonados todos los pecados del mundo: la corrupción, el autoritarismo, la inequidad, la inmoralidad, la destrucción del tejido social e incluso el daño ambiental, que, para muchos científicos, aceleró el proceso de extinción de la humanidad al que asistimos con una resignación máxima, cuando no, con negacionismo.

Comunistas y capitalistas abanderaron la política de un crecimiento eterno y sin límites, sustentado en los recursos finitos del planeta y por tanto inviable en el tiempo. No falta quien diga con exagerado optimismo que si bien los recursos planetarios son finitos, los del universo no, y la exploración espacial, la ciencia y la tecnología resolverán la dificultad. Ya Mason nos advierte que los cambios por venir en el próximo futuro no permitirán la vida en el planeta a menos que mediante ingeniería genómica modifiquemos nuestra especie, tanto para permanecer en la tierra, como para tolerar un viaje a Marte. En el mejor de los casos se sacrificaría la humanidad para construir una nueva Arca de Noe espacial.

Mientras los economistas despreciaron la naturaleza, los ambientalistas ignoraron la humanidad, haciendo imposible un diálogo multidisciplinario que hoy se hace necesario para traer a la realidad a los economistas en cuanto a los límites de los recursos y el entorno biofísico y moral de una sociedad que crece para el 1% y empobrece al resto. Definitivamente un crecimiento infinito en un planeta finito es imposible. Según Daly y Ferley, la teoría de la microeconomía neoclásica surgió para explicar la economía de mercado, la teoría macroeconómica nace en respuesta a porqué la primera falló en responder a la recesión y a la depresión. Surge en los 70¨s la Bioeconomía o la Eco-economía para buscar la salida a un crecimiento insostenible con distribución inequitativa. Qué tanto la política, el arte de lo posible, nos permita avanzar, está por verse.

A buena hora MinMinas introdujo la discusión pública sobre el crecimiento en el primer mundo del cual dependemos hasta hoy, tema ridiculizado por fanáticos de la teoría-religión del crecimiento, o por ignorancia de periodistas, dirigentes gremiales y políticos, o simplemente en busca de réditos políticos y defensa de intereses de élites.