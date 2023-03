¿Debemos pensar en el futuro?

Ni el pasado que explica gran parte del presente, ni el temor a un mañana incierto, pueden convertirse en razón para la inactividad. Grandes pensadores de la antigüedad como Cicerón, Séneca y Horacio aconsejaron no indagar acerca del futuro, contrario a lo que luce conveniente para el mundo de hoy: tener visión de futuro.

Basta tener una reunión familiar o de amigos, para advertir que aún en pequeño número de asistentes se manifiesta la diversidad de pensamientos, unos con perspectiva acentuada de futuro y otros muy preocupados por mantener tradiciones y valores. La tercería representada en los concentrados en el presente, lo hacen tal vez como resultado del impacto emocional del momento, sea ya exitoso o frustrante. Si predomina el aquí y el ahora y este es satisfactorio, puede conducir a un indeseable hedonismo sobrestimado, pero si, por el contrario, el momento es de frustración, el presente puede ser agobiante y desesperanzador.

Hace muchos años se enmarcaba la visión de cualquier emprendimiento en el cómo se visualizaría dentro de 25 años pero luego redujeron a cinco el tiempo para rehacer la visión, por la simple razón de la velocidad de los cambios, que obligaba a planificar y replantear de manera pronta. Esto último que puede aplicarse a las empresas tal vez no sea lo conveniente para la sociedad en su conjunto y por lo tanto no debería guiar las acciones del Estado. Acojo lo planteado por Richard Fisher: “... si queremos trazar una ruta para salir de nuestro tumultuoso siglo, dirigiendo nuestro destino, en lugar de tropezar con el mañana, necesitamos desbloquearnos hacia una visión más larga”. La visión de corto plazo en política, alimenta el populismo, pues el político pragmático sabe que si hace lo que debe hacer, es muy posible que sacrifique su reelección. Resolver los problemas de hoy, pero encadenando la solución al futuro, nos permite afrontar los retos del cambio climático y los de la salud, urbanismo, exclusión, pobreza y educación del mañana. Reflexionar y considerar el futuro no es idealismo, es principio de realidad.