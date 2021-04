El asunto es de memorias

Leyendo un artículo publicado en New Scientist, titulado “Amplificando nuestro antiguo sistema inmune podríamos luchar contra pandemias futuras”, queda claro que tenemos problemas con el virus en cuestión, puesto que los microbios evolucionan y han aprendido a engañar nuestras defensas. Nosotros también hemos evolucionado mediante la inmunidad adaptativa, solo que esta vez nos enfrentamos a algo que no logramos, de manera suficiente, entender cómo actúa dicho fraude. Sin embargo, los inmunólogos han venido encontrando pistas suficientes para encontrar una salida, combinando conocimiento menospreciado con otro generalmente aceptado. Me refiero al papel jugado por una inmunidad innata que actúa previamente a la adaptativa, con la cual nos hemos familiarizado por los medios, hablándonos de anticuerpos neutralizantes y células B y T.

La respuesta adaptativa es tardía y puede ser insuficiente cuando la inmunidad innata no ha logrado ser eficaz. Esta, en presencia de un agente invasor que potencialmente nos hará daño, reacciona de manera rápida con un conjunto de acciones que resultan en inflamación, respuesta inespecífica y que cuando el virus logra neutralizar al interferón, encargado de bloquear su replicación, desencadena un efecto indeseable, como es el de la tormenta de citoquinas, potencialmente mortal. Pero, por otro lado, también genera una alerta que puede durar durante años, es decir, que crea una memoria que hasta hace poco se consideraba privilegio de la inmunidad adaptativa. Los investigadores han encontrado que pacientes que sufrieron Covid19 y habían recibido vacuna contra la influenza, evolucionaron mejor que aquellos que no habían sido vacunados, lo cual apoya hallazgos anteriores que confirmaron que recién nacidos con bajo peso y vacunados con BCG para la tuberculosis, tuvieron mejor respuesta y menor mortalidad ante las infecciones. Este efecto es conocido con “inmunidad entrenada” y abre un horizonte de posibilidades para esta y otras pandemias, pero también para otras enfermedades, utilizando de manera apropiada nuestros dos sistemas de inmunidad.

Las sociedades también gozan de sistemas de inmunidad, y, por tanto, los colombianos debemos activarlos para neutralizar los engaños del virus uribista. Veinte años de uribismo creando violencia y miseria exigen entrenar nuestra inmunidad innata para el 2022.