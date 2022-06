El estratega

Cuando los desafectos al presidente Gustavo Petro hablan de incertidumbre como consecuencia de su elección, se me esboza una sonrisa de empatía hacia ellos, pues la incertidumbre, que no es otra cosa que la falta de certeza, es ni más ni menos que la constante del vivir, ya sea este desgraciado o sabroso. Ni con la muerte hay certezas: unos creen que todo termina con ella, muchos hablan de la otra vida hasta el nirvana, y otros plantean su propia resurrección, y como si no bastara, hay científicos trabajando en como detener el agotamiento y consumo de los telómeros en busca de la inmortalidad. La incertidumbre siempre estará en y con nosotros. Nos brindará momentos de temor sobre el futuro que mitigaremos planificando nuestro que hacer. Ese miedo que produce la incertidumbre, es tal vez lo que algunos quieren perversamente amplificar con propósitos políticos o de consuelo propio.

Dudo que esos analistas se estuvieran refiriendo a la incertidumbre en términos estadísticos tales como: “parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mesurado”. El facilismo opinando es el resultado de la liviandad conceptual.

Al médico Mario Olarte cuándo le preguntan sobre quien va a ganar la presidencia, responde que para eso son las elecciones. Eso es incertidumbre electoral. Ya electo, algunos afirman por qué triunfó. Yo me atrevo a lanzar una hipótesis más: porque Petro es impredecible gracias a dos grandes cualidades, sabe escuchar y sabe pensar. Esos dos atributos son los de los grandes estrategas. Lo impredecible le dio ventaja electoral, pero le dará más ventaja para gobernar. Para sus electores más extremistas, su actuación se saldrá de sus expectativas, pero el presidente es más audaz, inteligente y estratega que ellos. Lo mismo les sucederá a las barras bravas de la derecha. Hoy hay muchos confundidos y eso juega a favor del presidente electo. Como en la estrategia también cuenta la incertidumbre, mi hipótesis la comprobarán o desmentirán los hechos del próximo cuatrienio, con dos estrategas en el escenario, el otro, con la posibilidad de salvar su nombre en la historia.