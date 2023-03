El gato: sombra o espejo humano

Los seres humanos establecemos relaciones emocionales con otras manifestaciones de la vida, en especial con las que llamamos mascotas. No conozco niño que no ame a su perro, a su gato, a su hámster o a su tortuga. Los adultos jóvenes, encuentran soporte emocional en sus animales de compañía y los mayores agradecemos su presencia.

La jurisprudencia ha recogido esta realidad y empieza a reconocer mediante el concepto de familia multiespecie, otra forma familiar, con la misma lógica de aceptación de las familias homoparentales y monoparentales, más allá de la tradicional familia nuclear. Reconocer otras manifestaciones de vida, en este caso animales, como seres sintientes, ha permitido la introducción en el ámbito jurídico de los conceptos mencionados.

La visión antropocéntrica que privilegia la vida de manera utilitarista en favor de la especie humana, ha mutado al concepto de Biofilia , dado que la cultura alrededor del beneficio exclusivo de los seres humanos y en especial de algunos pocos, ha conducido a un riesgo de próxima extinción de la humanidad y de muchas otras especies vivas, en lo que hoy conocemos como los cambios planetarios en los ciclos del agua, la impermeabilización de la corteza terrestre , el deshiele de los glaciares y tantos otros desastres relacionados con el cambio climático y el comportamiento humano.

En lo personal, siempre he admirado y amado a los gatos. Se dice que para amar hay que admirar. La novelista Stephanie Hochet se pregunta por qué sentimos una extraña atracción por esa criatura de pelaje sedoso y garras afiladas capaces de desgarrar, que nos inflige heridas ardientes jugando o adrede. Muchos historiadores afirman que la peste negra transmitida por las ratas, asoló a Europa por la persecución de origen religioso que generó la mortandad de estos felinos, mientras que los egipcios los consideraron dioses, pues su papel en el control de las plagas les permitió la seguridad alimentaria proveniente de las riberas del Nilo.

Jay Heinrichs , experto en el arte de persuadir, escribió un libro muy interesante que tituló How to Argue with a Cat, pues luego de aprender a persuadir a dicho animal, persuadir a un humano se convierte en tarea fácil.

Bienvenida la familia multiespecie.