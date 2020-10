En lo biológico también hay cómplices

Estamos en medio de una convulsión social producto de lo que hemos hecho durante décadas en materia de violencia política para sostener un estado de cosas inequitativo y carente de oportunidades. No obstante que el horizonte se antoja gris, y que la covid no es nuestro principal problema, no podemos dejarlo a un lado, máxime cuando poco se entiende y se yerra creyendo acertar.

Es bueno saber que las bacterias son distintos a los virus y a los hongos. Convivimos con ellos, los alojamos y necesitamos sus genes para completar la producción de moléculas necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Para muchos científicos somos como mínimo, mitad microbios y mitad células humanas. Ese delgado equilibrio puede ser roto por ciertos microbios que generan enfermedad. Superamos una infección dependiendo de cómo nuestro sistema inmune responda. Se ha hablado mucho de la inmunidad de rebaño, concepto acuñado en el contexto de las vacunas y que varía de acuerdo con la infectividad del virus, pero la verdad es que aún, si un individuo tiene defensas para no enfermarse en presencia de un virus, puede ser un vector del contagio.

Es importante ver que la infección bacteriana, sobreagregada a una enfermedad viral, sea la causante de la muerte del enfermo. Anthony Faucci, declaró en días pasados, que la neumonía bacteriana tuvo un papel definitivo en la pandemia de 1918. El virus causante de la influenza destruye las células del tracto respiratorio y hospeda a las bacterias invasoras que causan la muerte. Hay virus como el de la gripa aviar que es suficiente mortal sin necesidad de la ayuda bacteriana. Tengo la percepción que, mucha de la mortalidad covid es atribuible a la sobreinfección bacteriana. Excepto la dexametasona, los demás medicamentos no son útiles, y la resistencia bacteriana plantea un gran problema clínico. Sería aceptable afirmar, que la infección viral es condición necesaria, pero no suficiente, para atribuirle todas las muertes de la pandemia. Así mismo el virus neoliberal destruye sociedad y hospeda a los oportunistas causantes de nuestros males.