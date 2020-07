Es necesario saber más sobre nuestra dieta

Siempre agradeceré a mis profesores de medicina de la Universidad Nacional, por la orientación profesional para buscar y obtener los conocimientos apropiados en el difícil arte de cuidar. Allí aprendí a aplicar el conocido aforismo de curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Fui motivado hacia el pensamiento crítico y hacia la duda permanente como fundamento de la ciencia. El método científico, como herramienta de la medicina basada en la evidencia, me desvirtuó mucho de lo aprendido de entonces, pero con el tiempo, también desestimó mucho de lo que antes había afirmado como cierto. Al fin y al cabo, no hay un conocimiento eterno.

He tenido una preocupación creciente sobre mis falencias de formación en las ciencias de la nutrición, sentimiento que aumenta con cada consulta en la que el paciente me pregunta sobre qué comer y qué no, y con lo escrito por el filósofo Feuerbach: “Los humanos somos lo que comemos”.

Una vez ingerimos los alimentos, los digerimos interactuando con nuestros huéspedes los microbios, para luego producir moléculas desde nuestros intestinos, moléculas que actúan en diferentes direcciones sobre nuestros órganos. Muchos nos hemos conformado con lo que hoy se conoce, pero Barbási y su equipo de físicos, se encuentran empeñados, mediante las nuevas herramientas computacionales, la ciencia de datos y las redes complejas, en conocer mejor el papel de la comida en la enfermedad. Si bien hemos avanzado en la comprensión de los genes de al menos el 2% de nuestro ADN, ahora, según estos físicos, es la investigación sobre los alimentos la que nos dará luces mayores. Barbási dice: “se requiere más datos sobre genomas, microbiomas y otros factores de los individuos... hay tanto por hacer, pero estamos progresando”. A quienes tengan interés en el tema les recomiendo el artículo de divulgación, publicado por Graham Lawton en NewScientist.

En medio de la inmensa incertidumbre y confusión de hoy, necesitamos más y mejor ciencia, conociendo sus límites y sus tiempos. Es perentorio evitar la parálisis en el cuidar y compadecer, superando los errores de expertos y políticos y develando sus intereses.