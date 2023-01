Hay que pellizcarnos

Los cuatro municipios del área metropolitana son una fuente de riqueza y también de desigualdad. Nuestra geografía nos brinda oportunidades y dificultades para que, quienes habitamos estos territorios aprovechemos las primeras y superemos las segundas. Nuestras ciudades son y serán lo que los ciudadanos hagamos de ellas, en un binomio estrechamente unido entre gobernantes y ciudadanos. Ni los gobiernos deben olvidar a sus ciudadanos durante sus mandatos, ni éstos pueden delegar las soluciones de los problemas a sus mandatarios y dedicarse solamente al lamento y a la crítica.

Algunas ciudades mejor que otras han logrado lidiar con sus retos y problemas. Los nuestros son graves e inquietantes, pues hemos construido con deficiente planificación y con una economía excluyente, que nos ha conducido a urbes con grandes dificultades de sostenibilidad y propiciado una cultura individualista que nos aproxima a lo salvaje.

El centralismo en la destinación de los recursos, el modelo político administrativo y el atraso centenario de la región, son dificultades que se adicionan a nuestro comportamiento que es la verdadera causa raíz de nuestros problemas. Tenemos que construir respuestas a la movilidad más allá de construir más vías, la seguridad trasciende a las medidas policivas, la pobreza extrema y la monetaria no obedece a la supuesta pereza de quienes la sufren, el manejo de basuras y de aguas residuales no es solo asunto de los rellenos sanitarios ni de las plantas de tratamiento, la salud de los ciudadanos no se consigue con grandes centros hospitalarios de alta tecnología, la calidad de la educación requiere de estudiantes bien nutridos y socialmente sanos, y a los buenos o malos mandatarios, los elegimos los ciudadanos.

El reto es construir ciudades incluyentes, sostenibles y solidarias mediante una justicia económica, social y ambiental. Las áreas rurales de nuestros municipios merecen especial consideración, y el gran déficit de espacio público hay que subsanarlo con mediatez. Las políticas públicas deben consultar el paternalismo libertario para construir entornos de decisión de los ciudadanos sin constreñir su libertad. Construir sobre lo construido es una vieja fórmula que siempre permite avanzar en las transformaciones exitosas.