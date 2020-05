En Colombia somos mestizos y hay una y única raza: la humana. Pretender justificar discriminaciones con consideraciones de color de piel, etnia o ADN, es una estupidez de ignorantes.

El bochornoso incidente de unos subalternos del gobierno Duque, al dejar los micrófonos abiertos después de una teleconferencia que tuvo como objetivo escuchar las solicitudes de organizaciones de indígenas del Cauca, dejó en evidencia el lenguaje soez de unas mentes carcomidas por los prejuicios y un racismo propio de cavernícolas, me trajo a la memoria una anécdota contada por un ilustre investigador latinoamericano, experto en genómica y de reconocimiento internacional, y quien sin equívocos lleva la apariencia, es decir, el fenotipo de sus ancestros aborígenes de los cuales él se enorgullece. Por razones que bien conoce Cupido, su esposa es de una blancura que hubiera inspirado a Charles Perrault. Su cuñado, conocedor de la experticia de su pariente político, tenía la duda y la aspiración acerca de que sus ancestros fueran judíos y quería confirmarlo. Puso entonces su ADN al escrutinio de la ciencia. Una vez hecha la secuenciación genómica, ésta mostró su mestizaje genético y luego se percataron que la mayor proporción de sus genes tenían origen en una etnia lejos de la aspiración del solicitante, compatible, eso sí, con otro grupo étnico perseguido obtusamente por trogloditas de la misma clase del comunicador social Alejandro Plata Peña. Paradójicamente, Plata ejecutaba un contrato por 126 millones para apoyar al grupo interno para el Consenso Social del Min Tic, en la formulación de estrategias de relacionamiento asertivo frente a procesos, organizaciones y actores sociales. Un buen consejo para el mal comunicador, es que se someta a una secuenciación de su genoma, que le aseguro no es lo que él espera, y me permito recordarle una afirmación de Orson Welles: “El odio a las etnias no hace parte de la naturaleza humana, más bien es el abandono de ella”.

Plata no es la excepción. Es la muestra del talante del régimen que nos gobierna.