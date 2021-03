Buscamos el conocimiento porque nos da seguridad en la interpretación de la supuesta realidad en que vivimos. Nuestro cerebro evolucionó para sumarle a los instintos codificados genéticamente, la imaginación y la intuición y de esa manera permitirnos un buen grado de creación. Cuando nos percatamos que los sentidos podían engañarnos, creamos un método que nos disminuyera la incertidumbre: el método científico y la ciencia. Por supuesto que ésta no tiene cómo brindarnos todas las respuestas, pero siendo incompleta, como todas las creaciones, no hay nada mejor para obtener conocimiento, que se sepa. Algunos dirán que la fe es otra manera de entender, si se quiere, de saber. No lo discuto. Lo que me trae a estas reflexiones es tratar de comprender qué anima a los negacionistas, a los que niegan el cambio climático y sus consecuencias, niegan los procesos de extinción de las especies, niegan la pandemia por el coronavirus o el beneficio de las vacunas, o de manera más parroquial, el conflicto armado en Colombia. Graham Lawton describe tres formas distintas de negacionismo: el rechazo rotundo de la evidencia científica o negación literal, la interpretativa, que no discute los hallazgos, pero los considera exagerados, y la implicatoria, que acepta el problema expuesto por la ciencia, pero no justifica acciones radicales, sobre todo, aquellas que desafíen el orden socioeconómico existente. Concluye Lawton que “los negacionistas no pretenden la verdad sino la creación de una posición retórica por cualquier medio”. Aventurándome a encontrar la intencionalidad de los negacionistas, pienso que no todos lo hacen con un interés perverso, pero algunos sí, esclavos de sus mentes narcisistas, enfermizas, con exagerado y perniciosos egoísmos y una habilidad increíble para cautivar y seducir. Al pensar en ejemplos me viene estrepitosamente a mi mente Trump y Uribe. No me atrevo a afirmar la perfidia de Tutankamón transmisible genéticamente. Lo que sí puedo decir es la urgencia de examinarnos profundamente para respondernos qué somos y qué queremos, para desterrar de la nación, la continuidad trumpuribista, con sus frutos de miseria, injusticia, impunidad, cinismo y muerte.