Mucho va de Restrepo a Restrepo

Los medios y sus periodistas solo lo son, si lo que informan es verdad. No quiero decir que en materia de política no tengan sus preferencias, para lo cual se les dispensa lo que se conoce como “línea editorial” que se ha venido desdibujando en los medios escritos y que aparece engañosamente imperceptible en los medios hablados y televisivos. Lo que resulta inaceptable es que un medio divulgue como algo que ha sucedido cuando no ha sido así.

El pasado jueves, Maya Restrepo, de manera premeditada, grabó para Alianza informática latinoamericana y Caracol TV, un informe falso sobre una declaración de un ex militar venezolano, quién supuestamente tendría pruebas sobre la financiación venezolana a un candidato presidencial. Lo cierto es que tal audiencia ni siquiera se había llevado a cabo, y para ello habría viajado a Madrid la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la ex militar Cristina Lombana, quien debió regresarse con una declaración del venezolano negando algún conocimiento sobre los supuestos hechos.

La parcialidad de los medios es obvia, pero anunciar por redes que ya viene una declaración comprometedora, grabar una nota sobre un hecho no sucedido y emitirlo al público, no es un error, creo que es un delito de quienes urdieron la calumnia y una estupidez de la reportera que se prestó para ello. Conocemos la mercenaria, pero los periodistas están en la obligación con la ciudadanía de investigar y contarnos quienes tejieron la celada. Ellos y ella deben ser repudiados por los medios y por la sociedad. John Stuart Mill, el filósofo y economista británico advertía que el periodismo contemporáneo es lo que la oratoria pública fue para Grecia y Roma, y que, “para que llegara a ser lo que se debe, habrá de ser manejado por la misma clase de hombres”.

En nuestro medio, Javier Darío Restrepo, adalid de la ética en el periodismo, afirmaba que el máximo ejercicio de la libertad es ser ético. El capital de un periodista y de un medio es su credibilidad. Una disculpa no alcanza para recuperarla.