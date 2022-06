Orgullo y mujer

Me gusta Argentina su historia y su pueblo. He trabajado con argentinos y colombianos que se han formado profesionalmente allí y son excelentes. El orgullo argentino es como el orgullo paisa, y ambos me agradan. Quisiera que existiera el orgullo santandereano. Orgullo por ser trabajadores, resilientes, rebeldes, capaces de hacer valer la palabra, respetuosos con las mujeres y con las demás personas, amantes de los animales, francos. Para nuestro infortunio hemos perdido valores y principios, nos hemos trastocado y convertido en tomadores de atajos, de austeros hemos transitado hacia la avaricia, de compasivos a indolentes, de respetuosos a misóginos y soeces. Lo digo refiriéndome a una tendencia creciente, pero por fortuna aún conservamos la semilla del ayer que podemos cuidar para rescatar la buena ciudadanía, aquella empática, pensante, crítica, estudiosa, analítica, la que se indigna y no tolera la injusticia, la que concibe la paz como el bien supremo. Para lograrlo es necesario un escenario propicio desde la autoridad del Estado. En la Argentina de la mitad del siglo pasado, una mujer, Evita, fue candidatizada a la vicepresidencia por sus logros en materia de derechos para la mujer, los ancianos, los niños y los trabajadores. Debió renunciar por enfermedad lo que le restó eficacia al gobierno de Perón del cual había sido su bastión.

El papel de las mujeres, de las esposas y de las vicepresidentas se me antoja definitivo en la conducción de un gobierno. Hago alusión a Evita, sabiendo diferenciar los contextos, pero la traigo a colación para señalar una verdad histórica que apalanque mi opinión sobre el papel de las mujeres que estarán al lado de quien nos gobierne. A Francia no la conozco personalmente pero su historia de vida me inspira. Tuve la ocasión de conocer en un almuerzo de carácter social a Marelen, quien me impresionó gratamente. De Socorro no tengo referencia y de Verónica admiro su personalidad y la veo como la gran compañera de Petro. Gane Rodolfo o gane Petro, nuestro destino estará ligado a estas mujeres. Espero que en un futuro nos gobierne una mujer.