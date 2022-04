Perdonar es de humanos

Las culpas se esconden en nuestras consciencias, se disfrazan, se olvidan, pero siempre atormentan. Se visten de odio hacia quienes han cometido conductas contra las que luchamos en nuestro interior. Solo los sociópatas no sienten culpa por sus atrocidades. La mayoría de los humanos adoptamos normas culturales que difieren en los tiempos y en los lugares, pero que cuando no son aceptadas por nuestro entorno, nos generan culpabilidad que solo se cura cuando logramos perdonarnos a nosotros mismos. Quien no se perdona a sí mismo no es capaz de perdonar a los demás y en general adopta una conducta fóbica contra quienes identifica en ello(a)s su supuesta falta no aceptada por su moral. Un claro ejemplo es el de aquel atormentado por sus tendencias sexuales y que proyecta su odio hacia sí mismo dirigiéndolo a quienes las practican. La homofobia es un ejemplo clásico. En 2010, el senador republicano Roy Ashburn quien por catorce años se opuso férreamente a las leyes que amparaban los derechos homosexuales, finalmente acepto su condición “gay”. El senado del estado de la Florida en USA, controlado por los republicanos, acaba de aprobar una ley que llaman “Don’t say gay” que restringe las discusiones sobre la orientación sexual en los planteles educativos. No digo que los que votaron a favor estén luchando contra una tendencia en su interior, pero la ideologización del odio, siempre parte de un origen en ese sentido. Perdona siempre a los demás, sentenciaba Séneca. Sé indulgente con la bestia humana, recomendó Renán. Perdónale todo a quien nada se perdona a sí mismo, aconsejó Confucio. El cristianismo se fundamenta en el perdón y en el amor. Millones de colombianos colman las iglesias con sus palmas hacia el cielo, incapaces de perdonar ni siquiera a sí mismos. ¡Qué incoherencia! Hacemos del perdón algo divino para liberarnos de la responsabilidad de ser humanos. ¿Un perdón con legalidad y sin impunidad nos pondría de acuerdo?

PD: Qué asco de campaña electoral llena de montajes, mentiras, traiciones, oportunismos y cobardías.