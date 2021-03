En un país donde predomina la indolencia, y lo absurdo se expresa hasta en la belleza, suena a cantaleta, pero es necesario insistir, en que éramos la cuarta nación más inequitativa del mundo antes de la pandemia. Es muy probable que conservemos tan deshonroso puesto, dado que las medidas de política social y económica siguieron siendo las mismas que en tiempos previos al covid19, es decir, subsidios al sector financiero y a los más ricos y medidas asistenciales a los más pobres, en la lógica de la ortodoxia de los ochentas del siglo pasado de alimentar a los poderosos para que sus sobrantes irriguen a los de abajo, controlar el descontento manteniendo la sobrevivencia de los confinados en la trampa de la pobreza y desregulando al sector financiero, a tal manera, que su poder depredador se hace extremo. Pensando con lógica elemental, cualquiera diría que la inequidad, agravada por la unión de los efectos devastadores de un virus con los riesgos derivados de los cambios del clima, (en especial en nuestro territorio atravesado por cordilleras de montañas jóvenes que se saturan fácilmente con las lluvias, produciendo deslizamientos, represamientos e inundaciones que aumentan la probabilidad de desastres asociados a las represas generadoras de energía), cualquiera, repito, estaría de acuerdo que ni podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo, ni que ante el agravamiento de un problema, la misma receta sea efectiva.

El escenario de hoy es el de una polarización social que supera la polarización política, y no precisamente como consecuencia de una agitación ideológica, sino por unas condiciones infames y agravadas, que la sociedad percibe con fatiga, amén de un deseo creciente de cambio con visos de compulsión. Ayer no más le oí decir a un curtido dirigente de la política tradicional y congresista por demás, que, si ellos estaban cansados, cómo no iba a estarlo el pueblo. Al pueblo, como en la canción del “Pirulín”, banda sonora de “Pedro el escamoso”, le mordieron y rompieron su única camisa y su único pantalón, y también como en los sesentas, con los Golden Boys, se baila al ritmo de “El locutor loco”.