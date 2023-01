Singularidad, Reformas y el GPT-3

La singularidad en futurología es definida como aquel punto en el tiempo en el que la inteligencia artificial (IA) hará obsoleta a la civilización humana. En los últimos años, las herramientas de esta tecnología han asombrado al mundo, tales como DALL-E, que permite crear una pintura mediante una instrucción escrita indicando el estilo de algún pintor y un motivo deseado, abriendo la puerta a un arte pictórico diferente e inédito. Pero la inteligencia artificial no se ha olvidado de la salud y según Alex Wilkins, el uso de una red neuronal de aprendizaje profundo, conocida como GPT-3, en combinación con los registros de la historia clínica electrónica, estimará riesgos, predecirá eventos futuros, sugerirá diagnósticos alternativos y pronosticará complicaciones . “Esto lo logra gracias a su capacidad para predecir el siguiente conjunto de palabras u oraciones con base en una frase dada, por lo que es capaz de dar respuestas inteligentes a preguntas complejas, así como generar contenido de forma automática”. No se usa aún en el contexto clínico, por falta de regulación, no obstante que la validación es del 97 %. Por ahora los CDSS o soportes a la decisión clínica por su sigla en inglés, basados también en IA, van obteniendo una rápida aceptación. Esto quiere decir, que en un punto en el tiempo, que estimo cercano, su médico consultará una herramienta de inteligencia artificial, antes que a su propio conocimiento, para diagnosticar su dolencia actual y las próxima, y prescribir el mejor tratamiento.

Entretanto los colombianos estamos en medio de una próxima y necesaria reforma a nuestro sistema de salud, que tendrá que ajustarse en el corto plazo, para adecuar los modelos predictivos, preventivos y terapéuticos, a la introducción de la inteligencia artificial en medicina y salud pública, valorando por supuesto, costo beneficio y costo efectividad. Probablemente el articulado de esa futura reforma lo escriba el GPT-3, obviando las actuales discusiones bizantinas de conocer los artículos con anterioridad, conociendo las propuestas.

Mientras tanto, asistamos al conversatorio sobre la reforma al sistema de salud convocada el miércoles próximo a las 5 pm en la sede UIS Bucarica.