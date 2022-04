Solo opino

Después de tres años de la pandemia, la incertidumbre continúa y desconocemos más que los que sabemos sobre el virus responsable y sus mutaciones, sobre sus efectos a largo plazo tanto de la enfermedad como de las vacunas, igual para las que usan la tecnología ARN mensajero como las que utilizan otras tecnologías más tradicionales.

Una de las complicaciones tanto de la enfermedad como de las vacunas es la inflamación del músculo del corazón, conocida como miocarditis. Los estudios son contradictorios. Hay alguno que muestra que la miocarditis se presenta con más frecuencia después de las vacunas que después de padecer la enfermedad, mientras otro afirma que la inflamación del corazón es seis veces más probable después de la enfermedad que de la vacunación. Persisten dudas acerca de la vacunación en niños.

Sin embargo, la enfermedad tiene complicaciones graves diferentes a la miocarditis tales como obstrucción de las arterias del cerebro, sepsis o infección severa, aparición de diabetes y muerte, lo que hace ver que los beneficios de las vacunas superan sus riesgos. Sin embargo, la población de menor edad al tener menor riesgo de contraer la enfermedad y que ella sea grave, añade incertidumbre a la recomendación de vacunar a este grupo etario, por lo cual, las autoridades encargadas de autorizar dicha inmunización, con la información científica de primera mano, han tenido dudas razonables para hacerlo. El asunto es motivo de controversia, como lo es el uso de mascarillas en este momento de la pandemia, o la estrategia de confinamiento absoluto que implementan actualmente en Shanghái, o la utilidad de hacer pruebas masivas con las nuevas y muy costosas PCR.

Lo sensato pareciera ser que las personas de mayor probabilidad de contagiarse mantengan las mayores medidas de protección que no afecten en extremo sus relaciones familiares ni sociales, y que las reuniones masivas se eviten en lo posible. En la población menor en edad, es mi opinión, nunca una recomendación, que no me atrevo a hacer, debiéramos ejercer el principio de precaución y evaluar muy bien el riesgo beneficio de la vacunación en niños menores de once años.