Somos lo que han sido nuestras experiencias

Sabemos que nuestros sentidos nos engañan, nos muestran una realidad individual, no una realidad objetiva, de allí que un sabor es único en cada persona, lo que un individuo vio, difiere de lo que otro ve, y por tal razón en derecho penal un testimonio no es plena prueba, pues al cotejar versiones de varios testigos, ellas suelen diferenciarse de manera sustancial. Nuestro sentido del oído nos permite escuchar de acuerdo con nuestros pensamientos y nuestros prejuicios. Hay perfumes que agradan a unos y fastidian a otros, las manos de un pianista aprecian un pétalo de una rosa de manera distinta a la mano de un agricultor. Nuestros sentidos no proveen información que nuestros cerebros asimilan de manera tan diferente como distintos somos como individuos. Pero también es cierto que hay maneras de convertir a grandes grupos de individuos en masa y hacerlos pensar como un solo hombre-masa. Lo anterior es posible porque nuestros cerebros son manipulables, también, claro, poseemos neuro-plasticidad que no es otra cosa que la capacidad para remodelarlos. Bajo este principio, David Eagleman de la Universidad de Stanford viene trabajando en dotarnos de nuevos sentidos, tales como los que poseen las aves u otros que caracterizan a las serpientes. Me refiero a detectar campos magnéticos, como es el primer caso, o detectar la luz infrarroja como lo hacen las segundas. Según una entrevista hecha por Clare Wilson y publicada en una reputada revista de divulgación científica, el investigador ya desarrolló una pulsera que traduce el sonido en patrones de vibración en la piel, de manera tal, que los sordos puedan oír. Eagleman va más allá del estudio de las sinapsis y se adentra en la complejidad de los cambios permanentes al interior de la neurona para ampliar el horizonte y la comprensión de la neuro-plasticidad. Cree que la naturaleza juega una especie de apuesta con los humanos, en el sentido que al nacer nuestros cerebros están hechos a medias y deja que las experiencias le den forma. La ciencia está creando la forma de dotarnos de nuevos sentidos, pero me temo que va a ser muy difícil obtener el sentido común.