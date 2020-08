Vienen reformas

A cinco meses del confinamiento obligatorio, puedo afirmar que fallamos. Hemos pagado un precio muy alto en salud mental, pérdida de ingreso y ocupación, aumento de la pobreza, menoscabo de libertades individuales y democracia, y con todo, tenemos un lugar muy alto en el mundo en mortalidad y contagio. Si bien todos tenemos alguna responsabilidad, está claro que el gobierno escasamente logró el aplazamiento de la crisis sanitaria. Aplanar la curva fue una buena estrategia para dar tiempo a adquirir capacidades que permitieran hacer pruebas masivas, aislamiento a positivos y cerco epidemiológico. También para preparar al sistema sanitario para una mayor demanda de enfermos graves, y alimentar la esperanza de una respuesta oportuna de la ciencia.

Pero pasaron 47 días, o mejor, cinco meses, y el objetivo no se logró. Las pruebas, un desastre, el cerco epidemiológico un fracaso, la preparación del sistema sanitario, insuficiente, y la ciencia que tiene sus tiempos, está enredada en los intereses geopolíticos y económicos. No me equivoco si digo que sus respuestas nos llegarán tarde. Todos somos responsables en mayor o menor grado, pero el gobierno tiene la mayor carga. Usa la pandemia para gobernar sin control social ni control político, y de manera oportunista, impulsa su agenda ideológica y económica, sacrificando democracia, restringiendo libertades, amenazando en materia grave la sostenibilidad ambiental, haciendo grandes concesiones a los poderosos, reescribiendo la historia y alimentando odios. En este río revuelto, la humildad, la verdad y la autocrítica para reconocer responsabilidades y equivocaciones, se ahogaron.

Pero si empezamos de nuevo, haciéndolo bien, con pruebas masivas con resultados oportunos, aflojando rápidamente el confinamiento al nivel de aislamiento de positivos y cerco epidemiológico, y con la población comprometida con lavado de manos, tapabocas y distanciamiento, y si los medios dejan de meter miedo y el presidente abandona el set de televisión y se restablece la normalidad de los poderes públicos, en 45 días estaríamos cantando el himno nacional. Pero dudo que gobernantes y mayorías legislativas renuncien al dulce de la tiranía, y en cambio, aunque lo nieguen, impondrán a la nación, las reformas laboral, tributaria y pensional.