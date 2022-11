Ambrosio Peña Castillo

Cuando me enteré del fallecimiento de “Toto”, cientos de vivencias al recordarlo, volvieron a mi mente. Poder conocer a Toto, siendo adolescente, significó para muchos de nuestra generación, conocer un personaje y señor, digno de imitar. Escuchar un caballero, ejemplar, respetuoso, conversador con sus anécdotas de vida. Conocer las historias del abuelo de Toto, las condecoraciones durante la guerra y las propias como funcionario y ejecutivo ejemplar en la ciudad y región, era sensacional. No olvido el día que nos ofreció un aperitivo mientras lo escuchamos, uno solo, y sentir esa confianza plena mientras nos orientaba y aconsejaba ayudando a decidir el futuro de nuestras vidas, era muy agradable. En muchos momentos compartidos, transmitía gran espiritualidad y felicidad a las personas a su alrededor sin olvidar su generosidad. No puedo pasar consejos y principios que nos expresaba como: nunca tomar nada de los demás y dar lo mejor que pudiéramos. Este ejecutivo y funcionario público ejemplar, es la imagen que recuerdo en esas épocas cuando salíamos a la calle, a cualquier hora, sin sentir el miedo y peligro que percibimos y nos toca vivir en la Bucaramanga actual. Durante la gobernación de Alberto Montoya fue alcalde, dejando una gran huella. Como olvidar la ciudad limpia, organizada, ordenada, iluminada, sin huecos, segura, culta, amigable, ejemplo para el país. Ojalá tuviéramos otro alcalde como Toto. Lógicamente, detrás de este gran hombre no podemos dejar de mencionar a Lucía Beatriz e hijos, grandes y maravillosas personas, inolvidables y a la familia Arango, ejemplo y orgullo para Santander y Colombia.

La Bucaramanga que soñamos.

Recordando ciudadanos como Ambrosio Peña, con la Santandereanidad que lo caracterizaba, vuelvo a leer la columna escrita por el doctor Donaldo Ortiz el lunes pasado. ¿Será imposible encontrar un candidato para alcalde y gobernación qué cumpla esos postulados descritos por el colega?. ¿Podemos, con base en ese escrito, empezar a preseleccionar candidatos idóneos e ir seleccionando quién los cumpla? Con la época que estamos viviendo es imperativo tener gobernantes honestos.

Vuelvo a lo mismo, ¿qué ciudad dejamos a hijos y nietos? Pobres las generaciones futuras sin región.