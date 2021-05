Nunca pensé volver a escribir sobre los cepos y el control de movilidad en nuestra ciudad. En días pasados estacioné en calle cerrada en Cabecera, sin señalización de prohibido en ninguna zona, una y media de la tarde, sin tráfico por existir amenaza de paro en horas siguientes. No alcancé a voltear cuando ya habían instalado un cepo en mi carro. En ningún momento perdí la visual y caminando llegué a estar a 32 pasos contados del carro “abandonado”. Fui atendido correctamente por los agentes Uribe y Celis quienes me explicaron que por ley en Cabecera no se puede estacionar. Hasta ahí todo bien. Cometí la infracción. Lo grave y se los manifesté es que están cometiendo el mismo error de la época de los cepos del alcalde “incendiario”. Utilizar este medio coercitivo en calles cerradas, sin tráfico, donde se baja la señora a comprar el pan en panadería de calle desierta o frente a la farmacia escondida de barrio y se distrae segundos, encontrando el cepo en la llanta, pienso es abuso y genera rechazo. Le pregunté a los agentes si tenían la misma agilidad al poner cepos en la calle 52 frente a la nueva oficina de pasaportes, donde en la actualidad se forman trancones monumentales y me dijeron que eran igual de eficientes y recorrían la calle cada 15 minutos.

A las 2 y 10 pm de ese día me estacioné en la calle cerrada a observar el tráfico y después de 40 minutos nunca volví a ver a mis nuevos amigos. La 52 experimentaba un trancón de los que se forman ahora, en que puede uno demorar hasta 10 minutos alcanzando la carrera 33.

Ese tipo de actitudes es el que genera rechazo y agresividad en la comunidad. Ejerzan su labor donde se requieren y no dónde no se necesitan y menos en calles cerradas. Falta que empiecen a poner cepos a medianoche en Cabecera; bueno, en “cuadra picha” si serían de utilidad. Olvidé preguntar si los cepos dependen de la oficina de tránsito o de algún privado.