Éxito on line, cepos y más

Las ventas por internet cada día son más importantes. Deben tener una serie de requisitos para triunfar y posicionarse en forma efectiva. Una de las primeras tiendas virtuales en Colombia, nació en Bucaramanga y se iba posicionando, hasta que el proveedor de electrónica, empezó a entregar productos de segunda como si fueran nuevos, repotenciados, de contrabando; vino la queja de los compradores con devolución de productos. El proveedor no respondió y a los dueños de la tienda les tocó asumir esas pérdidas con quiebra total.

En enero compramos un reloj Smart a almacenes Éxito, entregaron unos audífonos que se devolvieron y hoy cinco meses después no responden por la compra siendo una burla e irresponsabilidad, el servicio por WhatsApp. Ya es hora que almacenes Éxito, se responsabilice de ese servicio ineficiente y le responda al comprador. Así nadie compra.

CEPOS

En primer lugar felicitar al Dr Bueno en su quijotesca labor en la dirección de Tránsito. Ojalá el “ego” alcalde lo siga apoyando y no pase como en otras dependencias de la alcaldía. Recuerdo los cepos de “Iván el incendiario” cuando volvieron negocio el servicio. Todo el que llegaba a la clínica San Luis se ganaba su cepo con fractura de las defensas de los carros al levantarlos en grúa y nadie respondía; en frente existía una institución universitaria que invadía andenes, estacionaban en doble carril y nunca aplicaban cepos. Absurdo ver el domingo pasado, a las 3 de la tarde. poner cepos en la carrera 39, mientras la calle 36 y la 34 invadidas de piratas no pasaba nada. Por favor, no empiecen a volver negocio una medida que busca disciplinar al conductor. Por qué en forma regular no pasan por la calle 52, 45, 41, carrera 33 y 27 frente al Green Gold y no por calles cerradas sin tráfico. Si quieren disciplinar y educar al conductor apliquen la ley en todas partes.

DENUNCIAMOS

¿Para qué sirve denunciar en Bucaramanga si puede más la corrupción? ¿Seguiremos votando por las mismas personas corruptas? ¿Nombraremos los mismos alcaldes ineptos e ineficientes? Dejemos de quejarnos.