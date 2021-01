Escribo esta columna cuatro horas antes de que termine el año 2020; siniestro, maléfico, extraño, incierto, desconcertante y muchos adjetivos más, que no describen lo que nos ha tocado vivir, no esperado por nadie. Por cosas del destino he vivido terremoto, huracanes, accidentes, volcanes, avalanchas, cirugías complejas y enfermedades graves, pero esta pandemia es lo más extraño que nos ha tocado experimentar. Hemos despedido hermanos, amigos entrañables, personas recordadas y muchos seres con sueños e ideales no alcanzados.

Hace un año a esta misma hora escribía: “La navidad es fecha de recuerdos de los ausentes, las ilusiones de la infancia, las alegrías de la juventud, los sueños llenos de magia a realizar, nuevos proyectos y la búsqueda del retorno al hogar. Es fecha de no dejarnos contaminar y destruir el futuro de nuestros hijos y nietos por políticos sinvergüenzas y corruptos. En navidad todo es diferente; es momento de perdonar, recordar que somos luz y espíritu, compartir una sonrisa, palabras de aliento; demostrar amor a alguien cercano para alcanzar el estado de paz en nuestro interior, logrando una vida maravillosa, enseñando a otros a vivir”.

El año que viene sigue siendo incierto y nadie puede predecir qué va a suceder. Toca seguirnos cuidando, aislando, lavando las manos, usando alcohol y tapabocas. La llegada de la vacuna no nos permite disminuir las medidas de seguridad. De cada uno de nosotros depende el cuidado de los demás. Hoy más que nunca cada ser humano protege al amigo, hermano, compañero, asumiendo gran responsabilidad en lo actuado.

La pandemia nos ha quitado muchas cosas o nos ha enseñado a vivir diferente, pero hay momentos que no podemos perder, como soñar en un futuro hermoso para nuestros hijos buscando un país sin corrupción, con salud y educación acorde al siglo y modernismo que vivimos. El tiempo pasado en el año no nos puede permitir ser pesimistas, Mañana es un nuevo día y año con gran motivación para alcanzar las metas soñadas. Los días que vienen no serán fáciles pero no tenemos excusas para poder seguir adelante teniendo un excelente nuevo año.