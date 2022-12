Feliz Año Nuevo 2022

Hoy finaliza otro año y desde que tenemos razón de ser, soñamos con la felicidad para el sufrido pueblo colombiano. Las tradiciones van desapareciendo pero la celebración del año nuevo, permite vivir y descansar en familia y amigos recordando que somos seres humanos. El año nuevo es la finalización de la navidad definida por AM Pharo como la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Cada año nuevo, esperamos predomine la generosidad, amabilidad y solidaridad, con cambios verdaderos en nuestras vidas.

Cuando va finalizando un año, nos volvemos más sensibles, disfrutamos los momentos, compartimos alegrías, ignoramos problemas y deudas, somos más generosos, prometemos lo imposible, fortalecemos el espíritu, buscamos sanarnos, recordamos el amigo y enemigo, evocamos la familia, vivimos el día a día, olvidamos los rencores y disfrutamos todo.

Otros, no hablo de los políticos, prometen lo imposible, se tornan nostálgicos, se entristecen, no olvidan sus problemas, envidian al semejante, critican, se enferman, no disfrutan lo obtenido sea en forma adecuada e inadecuada, lo ganado no es suficiente, irradian rencor, no perdonan, siembran cizaña, no disfrutan la época, nunca son felices, así su “fachada” demuestre lo contrario. Tristemente, esta última personalidad cada día aumenta más.

Sin importar la personalidad y espiritualidad que tenemos, el hogar que vivimos, la familia que nos tocó, el trabajo que escogimos, debemos buscar el equilibrio emocional que nos permita crecer y desarrollarnos, generar felicidad y buscar una vejez activa y feliz.

A todas las personas, amigas o no, que han influido en nuestras vidas les deseamos un año espectacular, mejor que el anterior, donde se alcancen todos los sueños, olvidemos nuestras tristezas, penas y dolores; alcancemos logros y objetivos, acompañemos a los que sufren, hagamos realidad los sueños de los demás y potenciemos nuestra espiritualidad y desarrollo interior.

Viene un año nuevo difícil en el que no podemos dejar de soñar en un futuro hermoso para nuestros hijos sin perder la salud y educación acorde al siglo que vivimos. Los días que vienen no serán fáciles pero no tenemos excusa para seguir adelante teniendo un excelente Año Nuevo.