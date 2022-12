Llegó la Navidad

Llegó otra bella Navidad que celebramos con felicidad en este año 2022. La Navidad es fecha de recuerdos de los ausentes, las ilusiones de la infancia, alegrías de la juventud, los sueños llenos de magia a realizar y la búsqueda del retorno al hogar. Es fecha de no dejarnos contaminar y destruir el futuro de nuestros hijos y nietos. En Navidad todo es diferente y es una tradición tan bella, que hasta los que viven en medio de odio y amargura, la celebran. Es fecha que nos hace recordar que somos luz y espíritu, compartir una sonrisa, palabras de aliento y demostrar amor a nuestros semejantes incluyendo los ausentes, buscando alcanzar la paz en nuestro interior.

Quién no celebra tener un árbol de navidad y pesebre. Hasta los ateos y no católicos los gozan. El sueño de todo niño a medida que crece, es armar su árbol de acuerdo a las posibilidades. La tradición del árbol, de origen alemán, nace en el siglo VI y la difunden en el mundo, sacerdotes Celtas. La creencia se origina al pensar que un árbol gigantesco, sostenía al mundo y en las ramas encontraban el sol, la luz y las estrellas. Más tarde para imitar las estrellas, lo empiezan a iluminar. Los árboles en la región en el invierno no perdían su follaje y eran considerados símbolo de vida y milagros. El pesebre es una bella tradición católica que todos conocemos.

Ojalá todo el tiempo fuera Navidad, olvidando odios y tristezas, compartiendo ideas y momentos mientras oramos y soñamos mucho. Es momento de buscar hacer realidad las fantasías y sueños para ser eternamente felices. Recordemos que así algunos no quieran aceptarlo, somos y dependemos de la espiritualidad. Recordar a hermanos, padres y abuelos es importante para vivir el futuro. Es fecha para hacer feliz al niño y no seguirlo manipulando como viene sucediendo.

Durante Navidad, la convivencia, comunicación e interacción familiar se aumentan y los mayores beneficiados son los niños quienes mejoran hábitos, costumbres, principios y valores. Espero nos dejen vivir en Colombia el resto de vida, como celebramos estas fiestas.