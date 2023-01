Con la palabra amarillo no me refiero a la bebida alcohólica que está de moda entre funcionarios públicos del área metropolitana. “Amarillos” es el término popular con el que conocemos al servicio de taxis en Colombia. El nombre viene del color con el que pintan estos autos. Quiero hablar de ellos pues con el pésimo transporte público existente en la ciudad de Bucaramanga y área metropolitana, si no fuera por el excelente servicio del taxi formal amarillo, el caos y desorden en la ciudad sería mayor al que estamos viviendo. Hay que reconocer la calidad de servicio que prestan y mejor cuando son solicitados a través de las plataformas digitales existentes. Si el ciudadano se ha dado cuenta, la mayoría tienen los carros en excelente estado con tapizado y ajuste adecuado, aire acondicionado, seguridad y conductores cultos con calidad humana. Los dueños de taxis se han propuesto mejorar la calidad del carro lo que significa gran servicio. Desafortunadamente, las autoridades han abandonado al empresario taxista permitiendo la presencia de cientos de carros y motos piratas, siempre mal estacionados, en esquinas prohibidas, bloqueando avenidas, conductores agresivos que contribuyen al desorden, vandalismo y retroceso de la ciudad en los últimos años. Miren el sector de Cabecera como ejemplo visible.

La mejor industria sigue siendo el turismo pero en nuestra ciudad, las medidas para mejorarlo no se conocen. Cada día más inseguridad, calles llenas de huecos, ocupación informal de andenes, falta de respeto y ausencia de autoridades, desorden marcado, falta de cultura ciudadana. La gente pregunta sobre todo lo que hemos perdido en los años recientes: cultura ciudadana, orden, organización, iluminación, seguridad, decencia, respeto. Las personas preguntan: la pintura roja que se volvió rosada en las calles, para qué fue? Cuánto costó?

Finalmente, quiero felicitar a los “amarillos” por la mejora progresiva en el servicio que prestan y cuyos visitantes han notado, a pesar de la oposición que pareciera, existe en las autoridades. En una ciudad en retroceso, complicada, sin transporte público, es difícil dar movilidad eficiente y los taxis amarillos, están sacando la cara en medio del caos existente.