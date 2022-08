Aunque en Colombia el marisco es un alimento de lujo, en Ecuador y Perú es consumido con frecuencia. Afortunadamente para el bolsillo y ahora con los nuevos impuestos, no forma parte de nuestro menú diario. Curiosamente los mariscos no hacen parte de la dieta mediterránea ni integran una dieta equilibrada. En la dieta atlántica que es una variante de la mediterránea, si hacen parte del menú y debido al contenido de proteínas de alto valor biológico, omegas 3, calcio, vitamina D, B, A y E, sodio, yodo, magnesio, zinc, hierro, se recomienda consumirlo con el pescado, tres o cuatro veces por semana, Lógico estas recomendaciones son para la persona adulta. El marisco se sugiere sea consumido en el niño después de los dos años de vida. En niños mayores, por el alto contenido de metales pesados neurotóxicos, se recomienda no consumir más de 120 gramos quincenales. En menores de 10 años y madres embarazadas se recomienda no consumir mariscos. De los alimentos conocidos, el marisco es el que más alergia produce, así como intoxicaciones alimentarias y ataques de gota. En nuestras costas por la pésima conservación, es frecuente la intoxicación alimentaria. No se recomienda comerlos sino en sitios conocidos. La cabeza del langostino y las gambas no debe comerse ni chuparse, pues es la parte donde más se acumula mercurio y cadmio. Tristemente nuestros mares están llenos de estos metales. En columnas anteriores hemos hablado del daño que producen incluyendo diversas clases de cáncer.

El consumo de mariscos está contraindicado en personas alérgicas y deben consumirlos con precaución los que padecen de gota o hipercolesterolemias severas. El marisco crudo no debe ser consumido por personas con trastornos inmunológicos y enfermedades hepáticas y gastrointestinales. En orden de frecuencia, los mariscos más alergénicos son los crustáceos ( camarones, langostas, gambas), los molusco bivalvos ( mejillones, almejas, ostras), los gasterópodos ( caracol, bígaro) y los cefalópodos ( calamar, sepia y pulpo). La alergia generalmente persiste durante toda la vida. El temido parásito anisakis se esconde en mariscos crudos o mal cocinados especialmente el calamar y pulpo; Debemos comerlos con moderación.