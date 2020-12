Cuando estaba pensando qué escribir en la próxima columna, me llegó el diario de Héctor Gómez sobre el nuevo impuesto que el concejo pretende imponer en Bucaramanga a los profesionales liberales.

Llevaba años evitando escribir sobre este tema donde el médico desde sus épocas de estudiante, es explotado. Aumentar impuestos a profesionales independientes tiene una estrategia política, buscando acabar la independencia de ciertas profesiones. Los regímenes de izquierda no tienen profesiones independientes; miren cómo va el vecino país. Eso pretendía “el tartufo” dentro de sus objetivos de gobierno, aunque la explotación la inició el expresidente López hacia los años 70 del siglo pasado y en venganza contra algunos colegas. Para conseguirlo “compró” algunos “sindicalistas” que no vale la pena recordar. Desafortunadamente los colombianos somos un país sin memoria.

Mientras el médico no reciba los honorarios que merece, pueda estudiar y actualizarse a gusto, no siga siendo explotado por IPS y EPS, la calidad del servicio no mejorará. En España y México para citar países hispanos, la calidad en salud aumentó cuando la vida del profesional de salud mejoró.

La gente piensa que los médicos ganan fortunas. Si existen algunas especialidades donde se logran buenos honorarios, pero la mayoría de médicos generales y especialistas clínicos no quirúrgicos, reciben honorarios míseros siendo obligados a trabajar en dos a tres instituciones para obtener un salario decente. Por “ética” debemos callar y aceptar la explotación.

Lo que gana un concejal es parecido a lo que recibe un médico general. Yo invito a los ediles que saquen el costo de celulares, cuota de Spark no de Toyota blindada, asesores, gasolina, alimentación, arriendo de vivienda y estudio de hijos del salario que reciben, como le toca a un médico con dos o tres jornadas laborales de hasta 36 horas sin descanso y con riesgo de morir en cada instante para tener una vida decente. Olvidaba, los médicos no reciben “coimas”. Ese nuevo impuesto no generará empleo ni reactivará economía, solo servirá para más corrupción y “elefantes blancos”. De paso ya pasó un año y Bucaramanga sigue esperando sus ideas y proyectos.