No queremos aprender. Piedecuesta

La gente no quiere entender que cambiamos o el mundo nos seguirá cambiando. El coronavirus no es juego; es la mayor catástrofe humana en los últimos años. Así como es de grave, es fácil controlar la infección... Inconcebible que directivos de hospitales en Santander, invitados por la cooperativa que les vende insumos, estuvieran viajando y al regresar, no cumplieran los días de aislamiento. ¿Cuántas personas estarán portando el virus y contagiando la enfermedad en este momento? ¿Volverán las licitaciones de la época Serpa?

La aparición del coronavirus ha hecho olvidar la tragedia de Piedecuesta. La avalancha es un problema grave, vigente, y aún sin solución. Los damnificados están olvidados.

Pero muy grave es que mientras estamos en cuarentena total, unos piedecuestanos que no sabemos cómo llamarlos, se dedicaron a deforestar el cerro Guamo grave, pegado al área de la avalancha y en la base de la Mesa de los Santos. Por la vía frente a la estación de Transpiedecuesta, 8 kilometros adentro, se observa la destrucción y desertificación. Ya tumbaron la mayoría de árboles para construir galpones en área prohibida. Se ven los camiones transportar troncos de árboles centenarios y las autoridades de Piedecuesta, desde el alcalde hasta la policía, no ven nada.

No tengo palabras para describir la destrucción del cerro en solo 15 días. Ya acabaron con los nacimientos que bajan de la montaña, secaron los riachuelos como La Guamera y empieza a desmoronarse la tierra. Todas esas quebradas son captaciones de acueductos veredales. ¿Quién protege a los habitantes de la zona? Donde existían árboles de cientos de años, hay solo terrazas y galpones. ¿Quién autorizó esta destrucción? ¿Quién autoriza el cambio de los cauces de quebradas que bajan de la montaña para extraer arena y piedra? Quisiera escuchar al alcalde.

¿Será que no aprendemos? Tragedia tras tragedia y siguen destruyendo la naturaleza en áreas montañosas donde aparecerá otra avalancha mucho más grave. Falta que perforen Santurbán y ahí sí calidad de vida en la región no existirá. Fuera de contaminantes de combustibles sólidos, recibiremos arsénico, productor de cientos de enfermedades mortales.