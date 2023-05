En días pasados, en la sesión de la Academia Nacional de Medicina, disertó el abogado, periodista y gran investigador, Alberto Donadío, sobre su último libro presentado en la feria de Bogotá, titulado: “Palacino es inocente”. Tener el honor de escuchar a uno de los principales investigadores del país, fundador del departamento de investigaciones de El Tiempo, no sucede todos los días en la vida. Tengo que ser sincero y confesar que he tenido la fortuna de leer la mayoría de los libros escritos por el Dr Alberto y Silvia Galvis. Para opinar sobre este libro, aclaro: nunca tuve ni he tenido vínculo alguno con Saludcoop y no conozco al Dr Palacino.

Como todas las investigaciones realizadas por Alberto Donadío, la profundidad y seguimiento, asi como la búsqueda de la verdad, han sido su esencia. Vale la pena leer este libro para comprender la realidad de lo sucedido en Saludcoop, donde se condena a una persona sin prueba alguna, basados en los comentarios de periodistas capitalinos cuya seriedad de los escritos, es puesta en duda. Triste que un juez utilice como pruebas, los comentarios que escriben en redes sociales. Increíble como se juzga y condena a una persona en base de a los “chismes capitalinos” que publican posibles “prepagos”. ¿Se imaginan lo que nos espera con la gran cantidad de mentiras en redes de los funcionarios del gobierno actual? Como decía algún exsenador que no vale la pena nombrar, repetir y repetir una mentira se vuelve verdad. Estas mentiras son las que guían el diario vivir del colombiano.

El libro le deja a uno la duda de quién estuvo detrás de la destrucción de Saludcoop, quién se encarnizó sin razón contra el Dr Palacino. Con las pruebas reales que respaldan lo escrito por Alberto, qué opinan los periodistas manipuladores culpables de los ataques y cuyos escritos producen la persecución macabra contra el Dr Palacino. Gracias Dr Alberto por este documento que nos permite conocer como actúan algunos gobernantes y jueces capitalinos sin importarles hacer conocer la verdad, sino beneficiarse con el saqueo de empresas funcionantes.