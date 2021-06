Vacuna Covid a los niños

El virus SARS-CoV-2 nos obliga día a día a modificar nuestros conceptos y conocimientos. En días pasados los laboratorios Pfizer-BioNTech publican un estudio de fase 3 informando que la vacuna de ARNm era eficaz, segura e inmunogénica en niños entre los 12 a 15 años de vida. Con este estudio, varios países han autorizado su uso. Las reacciones y conceptos del personal de salud han sido variadas. Existe la duda si vacunar a los niños en este tiempo, es lo adecuado. La mayoría de especialistas en salud pública de países de Europa y en los Estados Unidos piensan que los niños no deben vacunarse, considerando que la mínima cantidad de niños que pueden llegar a enfermarse, presentan síntomas muy leves; lo ético, debería ser destinar estas vacunas a los países de ingresos medianos y bajos, carentes de vacunas y así inmunizar a personas mayores y personal de salud extremadamente vulnerable.

El 1 de junio el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomienda a sus países miembros, vacunar a los niños, teniendo en cuenta si la población mayor ya está vacunada, la incidencia de COVID19 en la población en general y lo más importante, la disponibilidad real y acceso a las vacunas, en los demás países del mundo. Recalcan lo ya referido: los niños y adolescentes experimentan pocos beneficios directos al ser vacunados. Es más importante aumentar la inmunidad de la población en general y así disminuir la transmisión.

Si el objetivo de vacunar niños, es disminuir la transmisión del virus, hay muchísimas controversias sobre si el niño transmite o no la enfermedad. Recordemos que el virus no se transmite en los colegios. La presencia del virus en instituciones, es un reflejo de la transmisión comunitaria. No se sabe qué impacto tendrá la vacunación en este grupo de edad. Debemos evitar que se vuelva un negocio. Los niños deben asistir a educación presencial para evitar el daño cerebral irreversible que se está observando.

Los conceptos de esta columna son tomados de The Lancet Infectious Disease Journal del 10 junio del 2021.