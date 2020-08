En el programa de radio “Siempre padres pediatra” que se transmite diariamente en frecuencia AM y se graba en You Tube, hemos estado analizando el tema de las vitaminas y una pregunta que nos escriben varias veces en el día es: “cuáles son las mejores vitaminas para la edad. Contestar esa pregunta no es solo hablar de vitaminas sino de diferentes sustancias que vale la pena consumir y más, en época de pandemia: el calcio, presente en leche, yogur, queso y huevo, debe consumirse a diario, más si es mujer; la vitamina B12 vital en la producción de células de la sangre y tejido nervioso, presente en alimentos de origen animal como la carne, pescado, huevos y lácteos; la vitamina D, permite la absorción del calcio y se obtiene con facilidad al exponernos 10 minutos diarios al sol, también presente en pescados grasos; la vitamina B6, esencial en las defensas, presente en el garbanzo, pescados granos y cereales integrales; el magnesio, esencial en la producción de proteínas y huesos, regula el azúcar en la sangre y está presente en frutos secos, semillas y verduras de hoja verde; las bacterias probióticas siendo esenciales las bifidobacterias; los ácidos grasos esenciales omega -3 presentes en pescados grasos, nueces, aceite de oliva, linaza; El zinc, encontrado en carne de res, cereales integrales, pescado y esencial al ser antiinfeccioso, antiinflamatorio y regulador del sentido del olfato y gusto; el selenio, preventivo de la demencia, lesiones en tiroides, músculos y anticancerígeno encontrado en furtos secos; el potasio, protege contra la presión arterial elevada, hemorragia cerebral, migraña y osteoporosis, presente en plátano, espinaca, yogur, aguacate; el folato, vital en la madre embarazada, disponible en hojas verdes, fruto seco, fríjol; la fibra, esencial en el funcionamiento intestinal y alimento de las bacterias probióticas. Comer estos alimentos nos equilibra las defensas, previene deficiencia de sustancias esenciales, previene el Alzheimer y la osteoporosis, disminuye la presencia de lesiones cardiacas y de sistema nervioso, son antiinflamatorios y anticancerígenos. Por favor no se automedique; consulte a su médico quien orientará la dieta adecuada que usted necesita.