Acceso al agua potable, otro incumplido derecho constitucional

En columnas anteriores me he referido a los dramáticos problemas de desabastecimiento de agua que padecen habitantes de barrios vulnerables de Bucaramanga. En columna titulada “Muchas personas sin agua potable en Bucaramanga” (octubre 23/ 2019) me refería a familias del norte de Bucaramanga que tomaban el agua de una deteriorada pila (publiqué fotos en mi página de Facebook) que abastece el Acueducto y que hacía dos semanas les habían suspendido el servicio. Otros tomaban aguas -sin tratamiento- de quebradas cercanas, pues también les habían cortado el agua. Así mismo, he hecho referencia a escuelas localizadas en el área rural de Bucaramanga; un juzgado confirmó -en esas fechas- que el agua consumida en (18) instituciones educativas localizadas en tres corregimientos no es buena “puesto que presenta las bacterias coliformes totales y E. Coli”; contaminación microbiológica asociada a graves enfermedades. Esto ha generado justificadas protestas en las poblaciones afectadas.

En respuesta a una acción de tutela, la Corte Constitucional (Sentencia T-641/15) concluyó que el “Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna de... la accionante... y su núcleo familiar, al no suministrarle el mínimo de agua requerida para satisfacer sus necesidades básicas”. La Corte ha señalado que “el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública y salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”.

En este contexto, resulta pertinente el programa ‘De Santurbán a Casa’ anunciado por la alcaldía de Bucaramanga (página alcaldía, julio 2/2021). Según la alcaldía “este mejorará las condiciones de vida en el barrio Portal de Los Ángeles”. Sería “Un trabajo articulado entre la Alcaldía, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y el Ministerio de Vivienda, permite llegar con agua potable y saneamiento básico”. La obra beneficiará a “aproximadamente 2.560 habitantes”. “Este será el primero de los 12 sectores que se esperan impactar, en la fase I, en la capital santandereana”. Resulta vergonzoso que -a estas alturas del siglo XXI- existan miles de familias en Bucaramanga y Colombia sin acceso al agua potable; el lavado de manos y demás es esencial para la supervivencia... en épocas de pandemia y de no pandemia.