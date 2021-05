Un proyecto de acuerdo, aprobado por el Concejo de Bogotá (Febrero 19/2021), establece que en los colegios públicos y privados, la alcaldía deberá promover campañas para: “desincentivar el consumo de azúcar en los estudiantes y así evitar que se vean afectados por enfermedades como la diabetes, el cáncer o la hipertensión”. Y promover en las familias “el consumo de agua potable y alimentos saludables”. En el Concejo de Bucaramanga se aprobó en comisión un proyecto que busca “aplicar estrategias para una alimentación balanceada y saludable en estudiantes de colegios públicos y privados con el fin de prevenir enfermedades como la diabetes y obesidad”. Falta la aprobación en plenaria del preámbulo (Vanguardia, abril 23/2021).

Son iniciativas importantes pues, según la Organización Mundial de la Salud, el problema “ha crecido a proporciones epidémicas, con más de 4 millones de personas que mueren cada año como resultado de sobrepeso u obesidad en 2017; de acuerdo con la carga mundial de enfermedades”. “El sobrepeso y la obesidad son los principales factores de riesgo de una serie de enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares”. También: “puede provocar diabetes y afecciones asociadas, como ceguera, amputaciones de extremidades y la necesidad de diálisis”. “Tener exceso de peso puede provocar trastornos musculo-esqueléticos, incluida la osteo-artritis. La obesidad también se asocia “con algunos cánceres”. Para completar, según estudios: “Los pacientes con sobrepeso u obesidad corren riesgo de sufrir un COVID-19 más grave” (ScienceDaily, abril 16/2021).

Según el concejal Francisco González, autor de la propuesta en Bucaramanga: “no se está generando una prohibición sino una serie de estrategias que buscan dejar a un lado el consumo de bebidas azucaradas y alimentos no saludables”. Estrategias asociadas al componente educativo, pues muchas familias aún desconocen los efectos de las bebidas y comidas no saludables sobre la salud de padres e hijos. La estrategia educativa no debería limitarse a bebidas azucaradas, sino también a otros ingredientes nocivos. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, May 6/ 2021) señaló: el “Dióxido de titanio (E171) ya no se considera seguro cuando se usa como aditivo alimentario” (por indicios de genotoxicidad). Se utiliza en: “panadería fina, sopas, caldos, salsas, ensaladas, sándwiches”... y “nueces procesadas”. Existen otros casos de sustancias nocivas presentes en algunos alimentos.