¿Aumentan riesgos por rayos y relámpagos?

Diferentes países han informado sobre un incremento de rayos y relámpagos en sus territorios. Inside Climate News (“El cambio climático aumenta la probabilidad de relámpagos”, agosto 12/ 2022) señala: en Estados Unidos cada año “3,000 rayos golpean a las personas, solo 20 de esas víctimas -en promedio- mueren como resultado”. “Pero esas probabilidades podrían estar cambiando... ya que el calentamiento global hace que las tormentas y la probabilidad de que produzcan rayos sean más comunes”. Se citan publicaciones académicas como un articulo de Science titulado “Aumento proyectado de rayos en Estados Unidos debido al calentamiento global (2014)”.

Casos recientes citados: “Fue una escena extraña y trágica la semana pasada cuando cuatro extraños, acurrucados debajo de un árbol en las afueras de la Casa Blanca para protegerse de la lluvia, fueron alcanzados por un rayo”. Otro caso: “Sonia Chávez estaba en el balcón de su apartamento... en Dallas cuando sucedió lo impensable: mientras filmaba con su celular, un rayo la golpeó con un destello de luz cegadora y un calor abrasador”. Esto... “dañó sus ojos y la dejó con algunos problemas cognitivos, del habla y de movilidad” (Health Corporation WebMD, 09/22/2022).

Así mismo se reportan aumentos de incendios forestales generados por rayos. Inside Climate News señala “Además de hacer que los rayos.. sean más probables, el calentamiento global también está exacerbando las condiciones de sequía en lugares como el oeste de Estados Unidos...” “Entre 1992 y 2015, más del 40 por ciento de los incendios forestales en el oeste fueron causados por rayos, según el Servicio Forestal de EE. UU.”

En la India, según la Oficina Nacional de Registros Criminales (NCRB)... “los rayos causaron 2.880 muertes en 2021”. “La semana pasada, en un lapso de cinco días, 39 personas habían muerto en Uttar Pradesh por la caída de rayos”. (The Wire, 29/Sept/2022). Algunas recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU: “Si puede escuchar truenos, los rayos están lo suficientemente cerca como para golpearlo, por lo que debe buscar refugio en un edificio o en un vehículo con techo rígido y las ventanas cerradas”. “Manténgase alejado de ventanas y puertas, y no se aventure a los porches o balcones”. “Evite áreas elevadas como colinas, cordilleras y picos si se encuentra al aire libre y no puede buscar refugio”.