Calidad del aire no mejorará con medidas simplistas

Los problemas de contaminación del aire en Bucaramanga empezaron hace décadas. Informes de la CDMB del año 2006 indican que -ya en esos años- se registraban en el centro de la ciudad concentraciones de partículas PM 10 que superaban las actuales normas de calidad del aire. En ese mismo año un trabajo de grado de la Especialización de Química Ambiental (UIS) detectó la presencia de mercurio en partículas en el aire, en el centro de Bucaramanga. Resultados similares a los registrados en otras ciudades, como Bogotá. Este tipo de contaminantes -y otros- no los producen los vehículos. Las mediciones que se reportan actualmente en Bucaramanga son solo de partículas PM 2.5; a las que es fundamental controlar. Sin olvidar que hay muchos otros contaminantes peligrosos generados por basureros, industrias o aguas estancadas que no se miden ni se controlan en Bucaramanga. La resolución 2254/2017 tiene normas para siete “contaminantes tóxicos” (tabla 3) que no se miden.

Un estudio liderado por la Universidad de Graz de Austria (Convenio Alcaldía y UIS) publicado en el año 2000 concluye que en el centro de Bucaramanga ya existía -en esos años- “una contaminación relativamente elevada”. Y recomendaba: “sembrar más árboles que sirven como filtros para gases y partículas”. Entre otros, el estudio comprobó la existencia de inversión térmica y de una isla de calor en el centro de Bucaramanga; asociada a los ya deficientes espacios públicos verdes. Estas islas de calor aumentan la temperatura ambiente y agravan la contaminación. Pero, en lugar de aumentar los espacios verdes, Bucaramanga (y el Área) continuó con el conocido “arboricidio” que convirtió la Ciudad de los Parques en la Ciudad de los Parqueaderos.

Este estudio también recomendó “mejoramiento del transporte público”. Hay -por supuesto- que construir ciclovías bien diseñadas y socializadas, no como las actuales. Ahora, no todos pueden andar en bicicleta: ancianos, niños pequeños, mujeres embarazadas y discapacitados. Por lo mismo -y más- también habría que reestructurar el deficiente transporte público, que empeoró con el fracasado Metrolínea. Estos estudios citados habría que actualizarlos, pues la base para la toma de decisiones acertadas es la información confiable y suficiente; con la que no contamos. La contaminación del aire es un tema complejo que no se superará con medidas simplistas tipo pico y placa.